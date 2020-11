Ford Fiesta Rally3: Turbo-Allradler für regionalen, nationalen und internationalen Rallye-Sport startet ab 99.999 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Kostengünstiger Einstieg in die Allradklasse: M-Sport Ford präsentiert weltweit erstes Wettbewerbsfahrzeug für die neue Rally3-Kategorie des Motorsport-Weltverbands FIA- Rund 160 kW (218 PS), Allradantrieb und sequenzielles Getriebe: Ford Fiesta Rally3 komplettiert rasante Rallye-Familie auf Basis des in Köln-Niehl produzierten Kleinwagens- Finales Erprobungsprogramm ist in vollem Gange, Homologation erfolgt voraussichtlich am 1. März 2021 M-Sport Polen präsentiert mit dem Ford Fiesta Rally3 das weltweit erste Wettbewerbsfahrzeug, das gemäß des neuen Rally3-Reglements des Motorsport-Weltverbands FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) konzipiert wurde. Der gut 160 kW (218 PS) und 400 Newtonmeter starke Allradler tritt mit einem Kampfgewicht von 1.210 Kilogramm an und markiert den Beginn einer neuen Ära. Er komplettiert die rasante Rallye-Familie auf Basis des in Köln-Niehl produzierten Kleinwagens und ist bei regionalen, nationalen sowie internationalen Motorsportveranstaltungen startberechtigt. Den Fiesta Rally3 treibt ein 1,5 Liter großer EcoBoost-Dreizylinder an, wie er auch im Fiesta ST zum Einsatz kommt. Für die Entwicklung zeichnet die polnische Dependance von M-Sport in Krakau verantwortlich.Damit ist M-Sport Ford das erste Unternehmen, das für jede der fünf Wettbewerbskategorien der neuen FIA Rallye-Pyramide das passende Sportgerät anbietet. Die sogenannte "Leiter der Möglichkeiten" von M-Sport Ford eröffnet dem Rallye-Nachwuchs die Chance, sein Können in unterschiedlichen Klassen mit absolut konkurrenzfähigen Fahrzeugen unter Beweis zu stellen. Größte Gemeinsamkeit dieser Autos: Sie basieren allesamt auf dem Ford Fiesta - angefangen bei der Rally5- bis hin zur Top-Kategorie Rally1. Letztere bleibt den rund 380 PS starken Turbo-Allradlern vorbehalten, die als World Rally Cars im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zum Einsatz kommen. Die neu geschaffene Rally3-Kategorie bietet ambitionierten Motorsportlern eine verhältnismäßig kostengünstige Gelegenheit, Wettbewerbserfahrungen am Steuer eines allradgetriebenen Rallye-Fahrzeugs zu sammeln. Für sie schreibt das Reglement ein Leistungsgewicht von mindestens 5,6 Kilogramm pro PS vor.Sequenzielles Getriebe, einstellbare Stoßdämpfer und AllradantriebDer Ford Fiesta Rally3 eignet sich perfekt für aufstrebende Talente, die auf ihrer Karriereleiter die nächste Stufe erklimmen wollen. Er verfügt über Allradantrieb sowie ein sequenzielles Fünfganggetriebe, beschleunigt in gut fünf Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h. Das Fahrwerk lässt sich mithilfe der dreifach einstellbaren Stoßdämpfer an die jeweiligen Bedingungen und den individuellen Fahrstil anpassen. Auf Asphaltstrecken füllen 17 Zoll große Räder die Radkästen, bei Schotterveranstaltungen sorgen 15-Zöller für bestmögliche Traktion.Das fahrdynamische Potenzial des Fiesta Rally3 spiegelt sich in seinem ebenso aggressiven wie funktionalen Design wider. Breite Kühlluftöffnungen in der Motorhaube verhelfen dem 1,5 Liter großen Turbobenziner zur nötigen Frischluftzufuhr. Der Dreizylinder überzeugt mit einem emotionalen Motorsound, der große Heckflügel ermöglicht einen hohen aerodynamischen Abtrieb.Finales Erprobungsprogramm ist in vollem Gange, Homologation erfolgt am 1. März 2021Die Entwicklung des Fiesta Rally3 begann schon in einer sehr frühen Phase der neuen Rally3-Kategorie. Kurz nach Bekanntgabe der ersten Reglementsentwürfe durch die FIA nahm die erfahrene Mannschaft von M-Sport ihre Arbeit auf und unterstrich damit ihr Engagement für den weltweiten Rallye-Nachwuchs. Dieser kann nun auf seinem Weg von der Amateurebene bis in die höchste Kategorie der Rallye-WM durchgehend auf Fahrzeuge vertrauen, die M-Sport mit Unterstützung durch Ford konstruiert und entwickelt hat.Aktuell absolviert das Team mit dem neuen Ford Fiesta Rally3 an verschiedenen Orten in Europa ein intensives Entwicklungsprogramm und legt den Fokus hierbei insbesondere auf maximale Zuverlässigkeit. Der Allradler spulte zahlreiche Testkilometer auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen und unter wechselnden Witterungsbedingungen ab. Eine Besonderheit: Um das Sportgerät für einen großen Kundenkreis abzustimmen, band M-Sport Ford gleich mehrere Rallye-Fahrer in die Testarbeit mit ein. Neben erfahrenen Routiniers aus der Rallye-WM übernahmen auch Allrad-Novizen das Steuer. Sie alle lieferten den Ingenieuren wertvolles Feedback.Am 1. März 2021 folgt der nächste wichtige Meilenstein: Dann soll der neue Fiesta Rally3 als erstes Fahrzeug überhaupt die Rally3-Homologation des Motorsport-Weltverbands FIA erhalten. Ab sofort nimmt M-Sport Ford Vorbestellungen und Anzahlungen entgegen. Die Nettopreise für das Rallye-Auto beginnen bei 99.999 Euro. In Anbetracht der sich abzeichnenden Popularität der neuen Rally3-Kategorie hat die Produktion in Krakau bereits begonnen. Somit können Käufer ihr Wettbewerbsgerät unmittelbar nach der Homologation und rechtzeitig zum Saisonstart in Empfang nehmen. Fragen zum neuen Rallye-Allradler beantwortet M-Sport Ford via E-Mail."Ich bin mit den Fortschritten am Fiesta Rally3 sehr zufrieden. Jedes Mal, wenn ich das Entwicklungsauto sehe, erfüllt mich das mit Stolz auf unser Team", betont Maciej Woda, Direktor M-Sport Polen. "Die gesamte Mannschaft hat seit Jahresbeginn unermüdlich an diesem wirklich bahnbrechenden Auto gearbeitet. Der Fiesta Rally3 und die gemeinsamen Anstrengungen, die in seine Entwicklung geflossen sind, verkörpern alles, wofür M-Sport steht: Wir wollen der nächsten Fahrergenerationdas passende Werkzeug an die Hand geben, um sich zu beweisen. Dabei ist der Fiesta Rally3 keinesfalls als Alternative zu bereits existierenden Wettbewerbsfahrzeugen gedacht - mit ihm haben wir ein komplett neues Konzept auf die Räder gestellt, das eine große Lücke im Rallye-Sport schließt. Dieses Modell dient als perfektes Sprungbrett für jene Fahrer, die von der Klasse der zweiradgetriebenen Autos zu den Allradlern aufsteigen wollen. Das ist für jeden Rallye-Piloten ein großer Schritt. Wir alle sind seit den ersten Gesprächen über die neue Rally3 begeistert vom großen Potenzial dieser Kategorie. Ein wesentlicher Knackpunkt war hierbei die Kostenobergrenze und ich denke, dass wir mit einem Preis von 99.999 Euro für den Einstieg in den Allrad-Rallye-Sport ein sehr gutes Angebot geschnürt haben - zumal unsere Kunden mit dem Fiesta Rally3 weltweit in nationalen und regionalen Championaten an den Start gehen können."Hier geht es zum Video des neuen Ford Fiesta Rally3 (https://youtu.be/bQ8K3kATSEw).Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com (http://www.media.ford.com/).Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH0221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell