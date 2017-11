Ford FanAward Gewinner 2017 ausgezeichnet (FOTO)

Köln (ots) -- Sieger sind u.a. der Capri Club Deutschland und dasMustang6-Forum- Sonderpreise für den Ford Club Berlin sowie den Cougar Club ofGermany- Feierliche Preisverleihung im Ford Research and InnovationCenter in AachenDer sechste Ford FanAward ist beendet. Nachdem im Oktober 2017 dieInternet-User abgestimmt haben, stehen die Gewinner in denverschiedenen Kategorien fest. Die Kategorie "Bester Ford Club"entschied der Capri Club Deutschland für sich und verwies den FirstMustang Club of Germany, die Ford Freunde Osnabrück, dieAlt-Ford-Freunde sowie den Ford Oldtimer und Motorsport Club Cologneauf die Plätze. Club- Vorsitzender Anton Feßler und Frank Lehmannnahmen stellvertretend den Preis entgegen.Zur besten Community wählten die Internet-User dasMustang6.de-Forum. Jurorin Andrea Schmidt freute sich, den FordFanAward 2017 an Tim Selten und Jochen Weisgerber zu überreichen. DerSieger von 2015, das Ford Nugget-Forum, musste sich dieses Jahr mitdem zweiten Rang zufriedengeben, gefolgt von Ford Focus RS-Forum, denFord Tuning-Events sowie der Ford Community.Zum besten Fan wurde Marc Effenberger aus Magdeburg gewählt. Mitseinem Ford Granada-Roadtrip nach Istanbul überzeugte Matti A. Bohmin der Kategorie "Schönstes Ford-Erlebnis".Den Sonderpreis der Jury für das "Herausragenste Ford-Treffen"sicherte sich der Ford Club Berlin, der mit seinem jährlichen,jeweils zum Saisonende stattfindende "Abzelten" bereits seit 17Jahren nicht nur Berliner Fans begeistert. Einen weiteren Sonderpreisvergab die Jury an den Cougar Club of Germany für sein gelungenesClub-Buch, das aufgrund großer Beliebtheit bereits nachgedrucktwerden musste. Beide Auszeichnungen wurden von Helga Müller, Jurorinund Club-Beauftragte der Ford-Werke, an die glücklichen Gewinnerüberreicht.Die Preisverleihung fand am 24. November im Ford Research andInnovation Center in Aachen statt. Nach der offiziellen Siegerehrungdurften die Gewinner einen exklusiven Blick hinter die Kulissen desFord Forschungszentrums werfen.Den Gewinnern der beiden Kategorien "Bester Ford Club", "BesteFord Community" sowie dem Sonderpreis "Herausragendstes Ford-Treffen"winkt jeweils eine exklusive Werkführung für bis zu 35 Personen inder Ford Fiesta-Fertigung in Köln. Die beiden Sieger von "GrößterFord Fan" und "Schönstes Ford Erlebnis" können sich auf einindividuelles Ford-Wochenende mit einem Ford-Fahrzeug beziehungsweiseauf die Teilnahme an einem exklusiven Ford-Event freuen. Weiterhinwurden unter allen Teilnehmern des Votings weitere zehnÜberraschungs-Preise verlost.Insgesamt gingen 112 Bewerbungen beim Ford FanAward 2017 für vierKategorien (Bester Ford Club, Beste Ford Community, Größter Ford Fan,Schönstes Ford-Erlebnis) sowie den Sonderpreis für das"Herausragendste Ford Treffen" ein. 2.502 User stimmten vom 1. biszum 31. Oktober für ihre jeweiligen Favoriten ab.Nähere Informationen unter www.ford-fanaward.de.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell