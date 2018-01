Ford F-150 erstmals auch mit Diesel-Aggregat: Noch mehr Power bei niedrigerem Verbrauch (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln (ots) -- Kraftvolles Herz für die Pick-up-Legende Ford F-150: Komplettneu entwickelter Power Stroke 3,0-Liter-Turbodiesel bleibtaußerorts voraussichtlich unter 8,0 Liter/100 km- Der Motor vereint herausragende Zugkraft, hohe Nutzlast undbeeindruckende Effizienz- US-Marktstart im Frühjahr: Das neue Diesel-Triebwerk mit 183 kW(250 PS) und fast 600 Nm Drehmoment ist die sechsteAntriebsoption für die Ford F-150-BaureiheDie Fans leistungsstarker Pick-up dürfen sich freuen:US-Pritschenwagen-Marktführer Ford rüstet die legendäreF-150-Baureihe künftig erstmals auch mit einem Turbodiesel-Aggregataus. Das "Power Stroke"-V6-Triebwerk mit einem Hubraum von 3,0 Liternvereint souveräne Kraftreserven mit vorbildlicherKraftstoffeffizienz. Nach noch vorläufigen Angaben derUS-amerikanischen Umweltbehörde EPA (United States EnvironmentalProtection Agency) wird sich der neue Motor außerorts mit einemKraftstoffverbrauch von unter acht Litern/100 Kilometer (30 mpg)*begnügen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Leistungsdaten dieseshochmodernen Kraftwerks noch eindrucksvoller: Mit 183 kW (250 PS) undeinem maximalen Drehmoment von fast 600 Nm (440 lb.-ft.) zieht esAnhängelasten von mehr als 5,1 Tonnen und schultert mit 916 Kilogrammfast eine Tonne Nutzlast. Ford erweitert die Motorenpalette des F-150mit dem neuen Turbodiesel um eine sechste Antriebsoption."Für alle Pick-up-Nutzer, die sich herausragende Zugkraft undgroße Nutzlast in Verbindung mit hoher Kraftstoffeffizienz wünschen,geht mit dem neuen Power Stroke-V6 ein Traum in Erfüllung", erklärtDave Filipe, als Vizepräsident der Ford Motor Company für dieweltweite Antriebsstrang-Entwicklung verantwortlich. "Je schwerer dieAnhängelasten und je länger die Transportstrecken, umso deutlicherzeigen sich die Vorzüge des neuen Aggregats - erst recht beimZwischenstopp an der Tankstelle".Neuer Turbodiesel ist auf harten gewerblichen Einsatz ausgelegtDer mit großer Spannung erwartete erste Dieselmotor für dieF-150-Baureihe wurde für den gewerblichen Einsatz ausgelegt und nachbesonders anspruchsvollen Nutzfahrzeug-Spezifikationen konstruiert.Er teilt sich viele bewährte Technologie-Lösungen mit dem 6,7 Litergroßen Power Stroke V8-Diesel des Super Duty-Modells aus der F-Serie- dieses Triebwerk gilt als das kräftigste und leistungsfähigsteAggregat aller schweren US-Pick-up.Das gleiche Team, das dieses seit 2011 erhältliche Kraftwerk fürdie Super Duty-Pick-up von Ford konstruiert hat, entwickelte auch denneuen 3,0-Liter-Diesel für den F-150. Die Ingenieure passten dasAggregat gezielt an die Bedürfnisse nordamerikanischer Kunden an, diemit ihren F-150 häufig schwere Lasten ziehen und große Nutzlastenbefördern möchten. Dabei stand der kraftvolle Durchzug besonders imFokus: Der Power Stroke 3,0-Liter-Motor erreicht seinDrehmoment-Maximum von fast 600 Nm bereits bei 1.750 Touren undliefert diese beeindruckende Power praktisch über das gesamteDrehzahlband ab - ideal zum Ziehen und Transportieren schwerer Lastenüber lange Distanzen.Von einem anderen "Bruder" in der Motorenfamilie der F-Serieerhielt der neue V6-Diesel den in seinem Segment einzigartigenMaterialmix. Genau wie beim 2,7 Liter großen EcoBoost-Benzinerbesteht der Motorblock des Power Stroke 3,0 aus vermikularemGusseisen (Compacted-Graphite Iron, CGI) und besitzt einegeschmiedete Stahlkurbelwelle. Beides trägt sowohl zur strukturellenFestigkeit als auch zur Gewichtsersparnis des Triebwerks bei.Der hocheffiziente Turbolader mit variabler Geometrie kenntpraktisch kein Turboloch mehr. Die präzise Common-Rail-Einspritzungoptimiert die Leistungsausbeute und die Kraftstoffeffizienz. DasSystem injiziert den Dieselkraftstoff mit einem Druck von 2.000 barin die Brennräume, was sich in sehr homogener Verbrennung, großerLaufruhe und geringeren Emissionen niederschlägt.Weitere Konstruktionsdetails: Zwei Kraftstoff-Filter erhöhen dieZuverlässigkeit auch bei schlechterer Dieselqualität. Einezweistufige Pumpe befördert das Motoröl aus der Aluminiumguss-Ölwannein den Schmierkreislauf - dieses Arbeitsprinzip beansprucht wenigerLeistung und verbessert damit die Effizienz.Hochfeste Karosserie-Struktur aus AluminiumDie robuste Konstruktion des Ford F-150 liefert die perfekteVorlage für den neuen Power Stroke-V6-Diesel, der diesen Bestsellerin ein noch kraftvolleres Zugfahrzeug verwandelt. Die Basis dafürbildet die hochfeste Karosserie-Struktur aus Aluminium, die 2015eingeführt wurde und sogar militärische Stabilitäts-Standardserfüllt. Dank dieser hochmodernen Konstruktion konnte dasFahrzeuggewicht des F-150 um fast 320 Kilogramm gesenkt werden. Denneu gewonnenen Spielraum investierten die Ingenieure in zusätzlicheTechnologien, die sich positiv auf die Anhänge- und Nutzlastauswirken und zugleich die Kraftstoffeffizienz verbessern - auch undgerade im Zugbetrieb.Für das Modelljahr 2018 bauen noch stärker ausgelegte Achsen undder geschlossene, bemerkenswert verwindungssteife Leiter-Kastenrahmendie Nehmerqualitäten des F-150 weiter aus.Mechanisch vom Motor angetriebener Lüfter für optimaleArbeitstemperaturenBesonderes Augenmerk widmete das Pick-up-Entwicklungsteam bei Fordden extremen thermischen Belastungen des Motors im Anhängebetrieb.Bei hohem Kühlungsbedarf sorgen beim neuen 3,0-Liter-PowerStroke-Diesel ein mechanisch vom Motor angetriebener Lüfter und derzweifache variable Kühlerlufteinlass für optimale Arbeitstemperaturen- etwa bei Hitze oder in großen Höhen. Gegenüber Wettbewerbsmodellenmit elektrisch angetriebenen Lüftern bietet Ford damit einenerheblichen Mehrwert im Zugbetrieb."Wir wissen, dass viele Dieselmodelle unserer Wettbewerber mitelektrischen Lüftern bei extremer Hitze und großer Höhe die Leistungzurücknehmen müssen. Deshalb haben wir uns für einen mechanischenVentilator entschieden, der per Visko-Kupplung mit dem Motorverbunden ist. Damit erhalten Motorkühler und Ladeluftkühlererheblich mehr Luftzufluss bei Extrembedingungen", erklärt DavidIves, Technischer Spezialist für Dieselantriebe bei Ford. "Wer einenF-150 Power Stroke fährt, profitiert bei schwierigen Verhältnissenganz klar von mehr Leistung und souveräner Durchzugskraft."Ohne oder mit leichter Anhängelast sowie bei moderater Fahrweiseverringert die Motorsteuerung den Leistungsbedarf des Lüfters, indemsie den Schlupf der Visko-Kupplung vergrößert - dies mindert denLeistungsverlust. Gleichzeitig werden die beiden variablenKühlerlufteinlässe geschlossen, was die Aerodynamik der Frontpartieverbessert.Serienmäßige SelectShift-Automatik mit zehn VorwärtsgängenDie serienmäßige SelectShift-Automatik mit zehn Vorwärtsgängenwurde für das Zusammenwirken mit dem neuen 3,0-Liter-Diesel speziellkalibriert. Die Auslegung des Getriebes lässt die Power des V6-Motorsund das bullige Drehmoment besonders gut zur Entfaltung kommen.Schaltpunkte und Übersetzungen wurden vor allem im Hinblick aufoptimale Effizienz und eine souveräne Kraftentfaltung bei niedrigenDrehzahlen abgestimmt. Diese im Segment des F-150 einzigartigeSchaltbox wählt anhand der jeweiligen Fahrsituation nicht-sequenziellden optimalen Gang - bei Bedarf kann es also Gänge überspringen. Eineserienmäßige Start-Stopp-Automatik senkt den Kraftstoffbedarf und dieEmissionen.Bei Testfahrten in der Region des legendären Davis Dam in Arizonabewältigte ein F-150 mit dem neuen Power Stroke-Turbodiesel einen 21Kilometer langen Anstieg mit durchschnittlich sechs Prozent Steigungbei Lufttemperaturen von über 37 Grad Celsius ohne jeglichenLeistungsverlust.Bestellstart Mitte Januar, Auslieferung beginnt bereits imFrühjahr 2018Mitte Januar öffnen die nordamerikanischen Ford-Händler dieOrderbücher für den F-150 mit dem 3,0-Liter-PowerStroke-Dieseltriebwerk. Bereits im Frühjahr können die ersten Kundenihren F-150 mit diesem neuen Aggregat in Empfang nehmen.Der neue Sechszylinder steht sowohl für die 4x2-Versionen als auchfür die 4x4-Allradvarianten des F-150 zur Verfügung. Ford bietetdiesen Antrieb in Kombination mit vielen Ausstattungsversionen wieF-150 Lariat, King Ranch und Platinum Edition an. Die viertürigeSuperCrew-Großraumkabine besitzt wahlweise eine 5,5- oder eine 6,5Fuß lange Ladefläche, die zweitürigen SuperCab Pick-up gehen mit6,5-Fuß-Pritsche an den Start.Für Flottenkunden steht der 3,0 Liter große Power Stroke-Diesel insämtlichen F150-Ausstattungsniveaus mit SuperCrew-Kabine und 5,5-oder 6,5-Fuß-Ladefläche sowie in SuperCab-Konfiguration mit6,5-Fuß-Ladefläche zur Verfügung.* Die endgültigen Kraftstoffverbrauchswerte des Ford F-150 mit 3,0Liter großem Power Stroke-Turbodiesel gibt die EPA voraussichtlich imFrühjahr 2018 bekannt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. 