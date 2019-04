Ford Escort-Modellauto aus Gold, Diamanten und Silber - voraussichtlich hoher Erlös bei Online-Auktion (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Köln (ots) -- Britischer Juwelier arbeitete 25 Jahre lang an einem FordEscort-Modell, das aus Gold, Silber, Diamanten und weiterenEdelsteinen besteht- Das wertvolle Modellauto wird am 2. Mai 2019 online versteigert- Materialwert liegt bei schätzungsweise 90.000 Euro. DerVersteigerungserlös ist vollständig für wohltätige ZweckebestimmtEin Ford Escort-Modellauto im Maßstab 1:25 wird in Kürze imInternet versteigert. Es ist ein Vermögen wert. Denn es wurde vombritischen Juwelier Russell Lord in liebevoller Handarbeit vorwiegendaus Silber, Gold und Diamanten gefertigt. Vor 25 Jahren startete erdieses Modellbau-Projekt. Seither hat Lord, der alsleidenschaftlicher Autosammler 55 echte Ford Escort-Fahrzeugebesitzt, tausende von Arbeitsstunden in die Fertigstellung derkostbaren Miniatur investiert. Ein Video finden Sie unterhttps://youtu.be/6Ge9BLshE1kDie Karosserie des Modells besteht aus Silber, darüber hinausverfügt das Automodell über Goldbremsen und Spoiler,18-Karat-Goldräder und ebenfalls aus Gold geformteMotorhauben-Scharniere, einen 18-Karat-Weißgold-Kühlergrill,Diamant-Scheinwerfer, Blinker aus orangefarbenen Saphiren undRückleuchten aus Rubinen."Es war ein Hobby, auf das ich immer wieder zurückgekommen bin,wenn ich Zeit dafür hatte. Vor drei Jahren habe ich beschlossen, dasProjekt zu vollenden. Ich kenne dieses Auto von Grund auf - ich habedas Modell einfach Stück für Stück gebaut, ohne zuvor Pläneanzufertigen", sagte Russell Lord, der in der südenglischenGrafschaft Essex beheimatet ist.Das Erscheinungsbild des Modellautos basiert auf dem Ford EscortMk2 Werks-Rallyefahrzeug von Ari Vatenen aus den späten 1970erJahren. Alleine der Materialpreis beträgt 90.000 Euro. Am 2. Mai 2019wird es auf der Website www.themarket.co.uk versteigert, der erzielteGewinn ist vollständig für wohltätige Zwecke bestimmt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell