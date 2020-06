Ford-Enthusiasten stellen deutschen Rekord auf - mit den meisten Ford Mustangs in einem Autokino (FOTO)

Bad Homburg (ots) -- Ford Store Kreissl in Bad Homburg stellt deutschen Rekord auf mit den meisten Ford Mustangs in einem Autokino - Rund 90 Ford Mustang zu Gast bei langer Mustang-Nacht mit Filmklassikern am Samstag, 6. Juni 2020 - Das Autokino in nostalgischer Atmosphäre vom 3. bis zum 7. Juni 2020 leitet feierlich den Re-Start des Ford Stores einDer Ford Store Kreissl hat einen deutschen Rekord mit den meistgezählten Ford Mustangs in einem Autokino aufgestellt. Rund 90 Ford Mustang-Besitzer haben dazu an der langen Mustang-Nacht teilgenommen.Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. So kam Knut Kreissl, Geschäftsleiter des Ford Store Bad Homburg, auf die kreative Idee, einen naheliegenden Parkplatz für fünf Tage, vom 3. bis zum 7. Juni, in ein Autokino zu verwandeln, um zusammen mit den Besuchern und in nostalgischer Atmosphäre den Re-Start des Ford Stores einzuläuten.Ein ganz besonderer Kinoabend fand dabei am Samstag, 6. Juni 2020, statt. Dieser galt speziell Ford Mustang Besitzern, die zur langen Mustang-Nacht eingeladen worden sind, um Filmklassiker, wie John Wick 2 und Bullitt, unter freiem Himmel zu genießen.In den beiden gezeigten Filmen spielt jeweils ein Ford Mustang eine entscheidende Rolle: In "John Wick: Kapitel 2" holt sich John Wick in einem Rachefeldzug seinen gestohlenen Ford Mustang Mach 1 zurück. Im Actionthriller "Bullitt" liefert sich Steve McQueen in einem Ford Mustang GT 500 eine der legendärsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte.Der Einladung gefolgt sind rund 90 Ford Mustangs - ein Deutschlandrekord. Denn noch nie zuvor konnten so viele Ford Mustang in einem deutschen Autokino gezählt werden."Wir sind stolz darauf in Zeiten von Social Distancing Menschen zusammenzubringen. In einem Autokino können wir die Abstandsregeln einfach einhalten und gleichzeitig Mustang-Nostalgie aufleben zu lassen.", sagte Knut Kreissl.Zusätzlich zu der langen Mustang-Nacht hat der Ford Store alle systemrelevanten Berufsgruppen, wie beispielsweise Krankenhausangestellte, Pflegekräfte, Supermarktmitarbeiter, Busfahrer und Müllabfuhr zu einem Kinoabend am Sonntag, 7. Juni 2020, mit freiem Eintritt eingeladen. Damit spricht der Ford Store einen herzlichen Dank für deren Einsatz aus.Zur Abrundung des Kinoerlebnisses wurden die Gäste mit Catering versorgt. Der Ton wurde über eine speziell freigeschaltete Radiofrequenz direkt auf das Soundsystem des Fahrzeuges übertragen.Die Veranstaltung wurde unter Einhaltung der aktuell geltenden Sicherheitsmaßnahmen der COVID-19-Schutzverordnung durchgeführt.Das Autohaus Kreissl ist seit 1957 Vertragshändler der Ford-Werke GmbH. Nach vielen Umbauten und Erweiterungen der Fahrzeugausstellungen wird das Autohaus im Jahr 2015 einer der ersten Ford Stores in Deutschland und erhielt damit das Vertriebsrecht für Ford Mustang, Ford Vignale und Ford Edge.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH0221/90-17510Jschrei5@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4616555OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell