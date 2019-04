Ford College Community Challenge 2019: 15.000 Euro gehen nach Köln, Bochum und Passau (FOTO)

Köln (ots) -- Gewinner ist eine Studierendengruppe der Universität zu Köln mitSocialbnb - einer Online Plattform, die NGOs hilft, Einnahmen durchVermietung freistehender Zimmer zu generieren- Die anderen Gewinner kommen von den Universitäten Bochum undPassau- Ford stiftet Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro für studentische"Enactus"-Projekte zum Thema "Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft"Auch in diesem Jahr hat Ford wieder 15.000 Euro an dreiStudierendenteams ausgeschüttet, die Projekte zum "Aufbau einernachhaltigen Gesellschaft" ins Leben gerufen haben. Die diesjährigenGewinner kommen von den Universitäten Köln, Bochum und Passau. JedesGewinnerprojekt erhielt die auf jeweils 5.000 Euro dotierteAuszeichnung.Ein Gewinner 2019 ist eine Gruppe von Studierenden der Universitätzu Köln. Sie überzeugten die Ford Jury mit ihrem Projektwww.socialbnb.net. Damit haben die 14 Studentinnen und Studenten eineOnline-Plattform geschaffen, die es NGOs ermöglicht, selbstständigEinnahmen zu erzielen, indem sie nicht genutzten, eigenen Wohnraumvermieten. Auf der anderen Seite wissen Reisende, dass ihrÜbernachtungspreis einer sozialen, lokalen Einrichtung zu Gute kommt.Bislang kamen so mehr als 200 Übernachtungen zusammen, geplant sindrund 800 Buchungen bis Ende dieses Jahres zur Unterstützunggemeinnütziger Projekte.Zweiter Gewinner ist ein Projekt der Ruhr-Universität Bochum. VonBochum aus wird "Gaia Greenhouses" in Ruanda unterstützt, dieAnzuchtpakete an lokale Farmer verschenken, mit dessen Hilfe derFarmer z.B. Kartoffeln anpflanzen kann. Darüber hinaus wird derFarmer mit dem nötigen Knowhow versorgt, Saatgut auszubringen,Pflanzen großzuziehen sowie Ernte einzufahren. Im letzten Schrittsorgt die Initiative für einen Ankauf der Ernte durch lokaleweiterverarbeitende Betriebe und Supermärkte zu einem fairen Preis.Mit dem Erlös werden weitere Anzuchtpakete finanziert, die wie beieinem Schneeballsystem an mehr Farmer vergeben werden, so dass immermehr Menschen sich selbst versorgen können und darüber hinaus nochüber ein eigenständiges Grundeinkommen verfügen.Dritter Gewinner im Bunde ist die Universität Passau mit"Inn.mybag". Dort hatte ein sechsköpfiges Studierendenteam die Idee,alte Werbebanner zu recyceln und daraus Taschen und Rucksäcke zunähen. In Zusammenarbeit mit dem ebenfalls von Studierendeninitiierten FrauenCafé in Passau wurden zwei geflüchtete Frauen ausSyrien gefunden, die nähen können. Leitgedanke ist, Frauen, die nurvon zu Hause arbeiten können, zu einer sinnvollen und nachhaltigenBeschäftigung zu verhelfen. Dieses Upcycling-Projekt verbindet sogelungen ökologische und sozialunternehmerische Ziele.Bereits seit elf Jahren schüttet die globale Ford CollegeCommunity Challenge jedes Jahr Preisgelder an innovativeStudentenprojekte aus. Insgesamt wurden so durch den Ford Fund, dergemeinnützigen Stiftung der Ford Motor Company, schon über 3Millionen US-Dollar Preisgelder an studentische Teams weltweitvergeben. In Deutschland läuft das Programm seit vier Jahren inZusammenarbeit mit dem an 37 deutschen Universitäten und Hochschulengemeinnützig tätigen Partnerverein Enactus mit über 1.700 engagiertenStudierenden.Weitere Informationen zu der Ford College Community Challengefinden Sie unterhttps://www.fordblueovalnetwork.org/ford-college-community-challengeund zu den Projekten unter http://enactus.de/.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell