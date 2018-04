Ford College Community Challenge 2018: Das sind die Gewinner (FOTO)

Köln (ots) -- Regenschirm-Recycling, Kleidung nach den Bedürfnissen vonRollstuhlfahrern und Sicherheitslichter für Kinder - thematischvielfältige Projekte wurden ausgezeichnet- Universitäten Hohenheim, Mannheim und Wuppertal sind dieGewinner der diesjährigen Ford College Community Challenge- Ford stiftet Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro für studentische"Enactus"-Projekte zum Thema "Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft"In diesem Jahr stellen drei Universitäten die Gewinner derdiesjährigen Ford College Community Challenge: Die UniversitätHohenheim, die Universität Mannheim und die Bergische UniversitätWuppertal. Die Gewinnerprojekte erhielten eine auf jeweils 5.000 Eurodotierte Auszeichnung.Studierende der Universität Mannheim überzeugten mit dem Projekt"Clothing the Gap". Ihr Ziel: Kleidung, die an die Bedürfnisse vonMenschen im Rollstuhl angepasst und dabei gleichzeitig funktional,modisch und erschwinglich ist. In Zusammenarbeit mit ihremKooperationspartner "Pilgerhaus Weinheim" baut das Projektteammomentan eine inklusive Schneiderwerkstatt auf, in der gelernteSchneider aus Syrien die Kleidungsstücke produzieren werden. Zudemwird in diesem Monat der Prototyp einer Hose für Rollstuhlfahrerfinalisiert, der ab Mai in die Produktion und den Verkauf gehen soll.Das Projekt hat einen gesellschaftlichen Doppelnutzen: Zum einenerleichtert die Tätigkeit Geflüchteten die Integration in das Lebenin Deutschland, da sie in ihrem gelernten Beruf arbeiten können. Zumanderen wird Menschen im Rollstuhl eine genau auf ihre Bedürfnisseangepasste Bekleidung geboten, die modisch attraktiv ist und aushochwertigen Stoffen in Deutschland produziert wird.Um Stoff geht es auch bei dem Projekt "aufgefangen" vonStudierenden der Universität Hohenheim: Der robuste und faltbareStoff von ausgemusterten Regenschirme soll zu Lifestyle-Produktenrecycelt werden. Eine erste Sammelaktion von alten Regenschirmenkonnte bereits erfolgreich durchgeführt werden: Rund 450 Schirmekamen als Rohstoffe zusammen. Neben den positiven Effekten für dieUmwelt durch die Etablierung eines Recyclingzirkels möchten dieStudierenden einen Beitrag für die Resozialisierung von Insassinnender Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd leisten. Dort werden dieFrauen als Schneiderinnen ausgebildet und können sich in Zukunftaktiv in das Design und die Gestaltung des Produktionsprozesses derRecycling-Produkte einbringen. Der Vertrieb wird in Kooperation mitdem Startup "wiederbelebt" organisiert. Zudem sollen durch Trainingund Jobs im Vertrieb Jugendlichen des Berufsbildungswerk WaiblingenKenntnisse im Supply Chain Management nähergebracht werden.Ein anderes Thema wählten Studierende der Bergischen UniversitätWuppertal. In einem interdisziplinären, studentischen Team werden"Kleine Lichter" entwickelt und designt, die Kinder im Straßenverkehrbesser sichtbar machen und damit ihre alltägliche Sicherheit erhöhensollen. Das gleichnamige Projekt soll ebenfalls in Zusammenarbeit mitden lokal ansässigen Justizvollzugsanstalten realisiert werden undbietet somit für die Insassen zusätzliche Tätigkeiten und dieMöglichkeit, einen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit vonKindern im Alltag zu leisten.Die globale Ford College Community Challenge feiert dieses Jahrbereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Insgesamt wurden durch den FordFund, der gemeinnützigen Stiftung der Ford Motor Company, schon über3 Millionen US-Dollar Preisgelder an Studententeams weltweitvergeben. In Deutschland läuft das Programm seit drei Jahren inZusammenarbeit mit dem an 35 deutschen Universitäten und Hochschulengemeinnützig tätigen Partnerverein Enactus mit über 1.700 engagiertenStudenten.Weitere Informationen zu der Ford College Community Challengefinden Sie unterhttps://www.fordblueovalnetwork.org/ford-college-community-challengeund zu den Projekten unter http://enactus.de/.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Kontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell