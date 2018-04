Ford Chip Ganassi Racing will in Long Beach mit dem Ford GT die IMSA-Meisterschaftsführung verteidigen (FOTO)

Köln/Sebring (ots) -- Werksteam Ford Chip Ganassi Racing führt nach zwei von elfRennen die Hersteller-, Team- und Fahrerwertung in derGTLM-Kategorie an- Spektakulärer Stadtkurs: Dritter Saisonlauf zur IMSA WeathertechSportwagen-Meisterschaft sorgt traditionell fürabwechslungsreiche Rennen- Dirk Müller (D, Burbach) und Joey Hand (USA) pilotieren Ford GTmit der Nummer 66- Richard Westbrook (GB) und Ryan Briscoe (AUS) führen imSchwesterauto mit der Nummer 67 die GTLM-Meisterschaft an- Beeindruckende Erfolgsserie: Ford Chip Ganassi Racing erobertein Long Beach seit 2014 drei Podiumsplatzierungen in Folge -darunter ein SiegAm kommenden Wochenende gastiert die nordamerikanische IMSAWeathertech Sportwagen-Meisterschaft in Long Beach. Die Mannschaftvon Ford Chip Ganassi Racing (FCGR) will beim dritten Saisonlauf dieFührung in der Hersteller-, Team- und Fahrerwertung derGTLM-Kategorie verteidigen. Wie gewohnt schickt das Werksteam zweiFord GT ins Rennen um den Sieg. Dirk Müller aus Burbach teilt sichdas Cockpit der Startnummer 66 mit seinem kalifornischen TeamkollegenJoey Hand. Der Ford GT mit der Nummer 67 wird pilotiert von denMeisterschaftsführenden Richard Westbrook (GB) und Ryan Briscoe(AUS).Die kalifornische Traditionsrennstrecke ist der einzige Stadtkursim aktuellen IMSA-Kalender. Der deutsche Ford Werkspilot Dirk Müllerfiebert dem dritten Lauf bereits entgegen: "Mein Teamkollege JoeyHand und ich lieben diese Veranstaltung und freuen uns bereits sehr.Für Joey ist es eines von zwei Heimrennen, traditionell bringt erseine Familie mit an die Rennstrecke. Darüber hinaus werden uns vorOrt auch unsere Teamkollegen die Daumen drücken, die für Chip GanassiRacing in der IndyCar-Serie an den Start gehen. Das Rennen an sichist vergleichsweise kurz, daher spielt die Strategie eine besondersgroße Rolle. Ich denke, wir haben gute Chancen, um aufs Podium zufahren."In Long Beach erlebten Fahrer und Zuschauer in den vergangenenJahren zahlreiche ebenso abwechslungsreiche wie ereignisreicheRennen. "Auf diesem Kurs kann einfach alles passieren", betont RyanBriscoe, der sich den zweiten Ford GT mit dem Briten RichardWestbrook teilt. "Du musst hier ein sauberes Rennen fahren, abergenauso wichtig ist eine gute Strategie. Das kommt uns sehr entgegen,denn auf unsere Strategieabteilung ist Verlass. Unser Crew Chiefspielt stets alle möglichen Optionen durch. Unser Job ist es, eincleveres Rennen abzuliefern und das Auto heil ins Ziel zu bringen."Die Saison 2018 begann für das Team Ford Chip Ganassi Racing beiden 24 Stunden von Daytona mit dem souveränen Doppelsieg in derGTLM-Kategorie. Den anschließenden Langstreckenklassiker, die 12Stunden von Sebring, beendeten die beiden mehr als 500 PS starkenFord GT auf den Plätzen vier und neun in ihrer Klasse. Ford ChipGanassi Racing mit beeindruckender Erfolgsserie in Long Beach 2017erlebte das Team Ford Chip Ganassi Racing in Long Beach zahlreicheHöhen und Tiefen. Im Qualifikationstraining hatte der Ford GT mit derNummer 67 die Streckenbegrenzung touchiert und musste das Rennendaher vom Ende des Feldes in Angriff nehmen. Das Schwesterauto mitder 66 auf der Flanke ging aus der ersten Reihe an den Start, nachdemJoey Hand die zweitschnellste Zeit in den Asphalt gebrannt hatte.Trotz dieser vermeintlich idealen Ausgangsposition musste dieMannschaft während des zweistündigen Sprintrennens mehrereRückschläge verkraften. Das Auto mit der Startnummer 66 wurde gleichin zwei Mal in eine Kollision verwickelt. Am Ende landeten Hand undsein deutscher Teamkollege Dirk Müller auf dem achten Platz.Besser lief es hingegen für Richard Westbrook und Ryan Briscoe imFord GT mit der Startnummer 67. Dank cleverem Reifenmanagement, einerbesonders kraftstoffsparenden Fahrweise sowie ihrerEin-Stopp-Strategie kämpften sie sich vom letzten Platz bis auf diezweite Position nach vorne. Damit eroberte Ford Chip Ganassi Racingbeim Klassiker in Long Beach bereits zum dritten Mal seit 2014 einePodiumsplatzierung: Damals siegte die Mannschaft mit dem von einemFord EcoBoost-Motor befeuerten Prototypen und den Fahrern ScottPruett und Memo Royas. Im darauffolgenden Jahr fuhren Joey Hand undScott Pruett für Chip Ganassi Racing auf den zweiten Platz.Für redaktionelle Zwecke abdruckfreies Bildmaterial steht Ihnenüber den flickr-Account von Ford Chip Ganassi Racing(https://tinyurl.com/y7mugyj8) zur Verfügung. Weitere Informationenzum Motorsport-Engagement von Ford finden Sie auf derenglischsprachigen Website performance.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell