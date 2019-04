Ford Chip Ganassi Racing verpasst Sieg in Long Beach erst durch Pech im Finale (FOTO)

Köln (ots) -- Früher Boxenstopp bringt den Ford GT mit der Startnummer 66 inFührung - erst Benzinmangel in der letzten Runde kostet den Siegauf den Straßen von Long Beach- Sébastien Bourdais und Dirk Müller nach langer Führung letztlichVierte; Ryan Briscoe und Richard Westbrook, von Platz sechsgestartet, kommen als Sechste ins ZielKÖLN, 14. April 2019 - Beim dritten Lauf zur nordamerikanischenIMSA-Sportwagen-Meisterschaft wäre Ford Chip Ganassi Racing für einemutige Rennstrategie um ein Haar mit dem Sieg belohnt worden: DasTeam holte den Ford GT von Dirk Müller (Burbach) und SébastienBourdais (F) schon sehr früh an die Box. Der taktische Schachzugbescherte dem blau-weißen Supersportwagen mit der Startnummer 66wenig später die Führung, die erst in der Schlussphase des100-Minuten-Sprints verloren ging.Ryan Briscoe im Ford GT mit der Startnummer 67 war als Sechstergestartet. Bourdais, als Ersatzfahrer für den grippekranken Joey Handins Team geholt, ging das Rennen von Startplatz vier an. Da sich dieTop-Drei bereits nach wenigen Runden von den Verfolgern absetzenkonnten, entschieden sich die Strategen von Ford Chip Ganassi Racingzu einem ungewöhnlichen Schachzug und beorderten Bourdais früh an dieBox. Schon nach 22 Umläufen auf dem engen kalifornischen Stadtkurs -und damit als erstes Fahrzeug der GTLM-Kategorie - tauchte der FordGT Nummer 66 zum Reifenwechsel und Tankstopp vor der Garage auf.Beim Stopp übergab der Franzose das Auto an Dirk Müller und nurwenige Umläufe später erntete der Siegerländer die Früchte des frühenStopps: Ein auf der Strecke ausrollendes DPi-Auto löste eineGelbphase aus. Da die Konkurrenten aus der GTLM-Klasse erst mitVerzögerung ihren Boxenstopp absolvieren konnten, spülte derZwischenfall die Startnummer 66 nach ganz vorn.Trotz spritsparender Fahrweise verteidigte Müller lange dieFührung und wehrte dabei viele heftige Attacken des späterenKlassensiegers ab. In der Schlussphase des Sprintrennens rutschte erzwar auf Rang zwei zurück, blieb aber in Schlagdistanz zum Führenden.Der Lohn der Arbeit glitt dem Team erst in der letzten Runde durchdie Finger: In Kurve 8 verlor Müller den Benzindruck, konnte nichtbeschleunigen und wurde von einem nachfolgenden Fahrzeug touchiert.Der Ford GT rutschte in die Begrenzungsmauer und wurde letztlich alsVierter gewertet.Ryan Briscoe und Richard Westbrook erlebten mit dem Schwesterautodagegen ein Rennen ohne besondere Vorkommnisse. Dramatisch wurde esfür sie erst im Finale, als auch diesem Ford GT das Benzin ausging -dennoch retteten Briscoe und Westbrook Platz sechs ins Ziel.Das nächste Rennen zur IMSA WeatherTech SportsCar Championshipfindet am 5. Mai auf dem Mid-Ohio Sports Car Course in Lexingtonstatt. Im Anschluss macht sich die IMSA-Mannschaft von Ford ChipGanassi Racing auf den Weg nach Le Mans, wo die US-Truppe ihreKollegen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC verstärkt.Zusätzliches abdruckfreies Bildmaterial steht auf www.flickr.comunter fordchipganassiracing zum Download bereit.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell