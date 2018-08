Ford Chip Ganassi Racing peilt in Road America mit dem Ford GT den vierten IMSA-Sieg in Folge an (FOTO)

KÖLN / ELKHART LAKE (USA) (ots) -- Dirk Müller (Burbach) und Joey Hand (USA) wollen im Ford GT mitder Startnummer 66 ihre Führung in der GTLM-Fahrerwertungausbauen- Richard Westbrook (GB) und Ryan Briscoe (AUS) zählen imNummer-67-Ford GT ebenfalls zum engsten Kreis derMeisterschaftsfavoriten- Ford Chip Ganassi Racing führt GTLM-Herstellerwertung nach dreiSiegen in Folge an- IMSA.tv überträgt das Rennen am Sonntag ab 20.30 Uhr liveFord Chip Ganassi Racing will am kommenden Wochenende dieGesamtführung in der GT-Le Mans-Wertung (GTLM) der nordamerikanischenIMSA Weathertech-Sportwagen-Meisterschaft weiter ausbauen. Vor demachten von insgesamt elf Saisonläufen - der auf der legendärenRennstrecke von Road America im US-Bundesstaat Wisconsin stattfindet- liegen beide Ford GT in aussichtsreicher Position: Dirk Müller ausdem siegerländischen Burbach und sein US-Teamkollege Joey Hand führendas GTLM-Klassement im Auto mit der Startnummer 66 an. Nur zweiZähler dahinter folgen ihre Mannschaftskollegen Richard Westbrook(GB) und Ryan Briscoe (AUS) im Ford GT mit der Nummer 67 auf Rangdrei. In der GTLM-Herstellerwertung rangiert Ford Performance mit elfPunkten Vorsprung auf Platz eins.Das IMSA-Championat beschert den Fans in diesem Jahr spannendenMotorsport: Bereits drei Mal wechselte bei den bislang sieben Läufendie Gesamtführung in der Fahrerwertung. Eines blieb jedoch immergleich: Den ersten Platz belegten stets Piloten eines Ford GT vonFord Chip Ganassi Racing. Das Team fuhr in der laufenden Saison schonvier Siege ein - bei den zurückliegenden Rennen in Watkins Glen, aufdem Canadian Tire Motorsport Park sowie in Lime Rock triumphierteFord Chip Ganassi Racing sogar drei Mal in Folge. Anfang Juligewannen Richard Westbrook und Ryan Briscoe im Nummer-67-Ford GT denkanadischen IMSA-Lauf und übernahmen damit die Meisterschaftsführungvon ihren Teamkollegen, bevor Dirk Müller und Joey Hand diese mitihrem Sieg in Lime Rock wieder zurückeroberten.In Road America feierte die Crew in der Vergangenheit bereitsgroße Erfolge und will nun erneut das oberste Podest erklimmen. "2017waren wir hier sehr stark", erklärt Vorjahressieger Dirk Müller, dersich den Ford GT mit der Startnummer 66 mit Joey Hand teilt. "Genauwie unsere Teamkollegen im Schwesterauto mögen wir dieses Rennensehr. Joey und ich haben an Road America sehr gute Erinnerungen: Imvergangenen Jahr eroberten wir hier zum zweiten Mal in Folge die PolePosition und gewannen am Ende auch das Rennen. Nach unserem Sieg vorzwei Wochen in Lime Rock wollen wir unsere Erfolgsserie fortsetzenund die Meisterschaftsführung bei noch vier ausstehenden Läufenausbauen. Unser Ford GT kann seine Stärken auf diesem Kurs perfektausspielen - das gesamte Team ist heiß auf dieses Rennen undhervorragend vorbereitet. Wir können es kaum erwarten, endlich Gas zugeben."Ryan Briscoe fiebert dem Start des Rennens ebenfalls entgegen:"Der Kampf um die Meisterschaft ist extrem eng und ich freue michbereits auf Road America. In Lime Rock erlebten wir mit unseremNummer-67-Ford GT ein schwieriges Rennen und konnten leider nicht dasgewünschte Ergebnis einfahren. Dennoch war es ein tolles Wochenende:Das Team setzte seine Siegesserie fort und meine Familie drückte mirvor Ort die Daumen."Die Website IMSA.tv überträgt das Rennen in Road America amSonntag ab 20.30 Uhr deutscher Zeit live. Das Saisonfinale zur IMSAWeathertech-Sportwagen-Meisterschaft findet vom 10. bis zum 13.Oktober beim Petit Le Mans in Road Atlanta statt.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17518ihennen1@ford.comHartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell