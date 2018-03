Ford Chip Ganassi Racing ist hungrig auf den Sieg bei den 12 Stunden von Sebring

KÖLN / SEBRING (ots) -- Dirk Müller aus Burbach und seine Teamkollegen SébastienBourdais (F) und Joey Hand (USA) wollen im Ford GT denLangstreckenklassiker in Florida gewinnen- Werksteam Ford Chip Ganassi ist mit dem Doppelsieg bei den 24Stunden von Daytona erfolgreich in die nordamerikanische IMSASportwagen-Meisterschaft gestartet- Ford GT-Besatzung Richard Westbrook (GB), Ryan Briscoe und ScottDixon (beide AUS) wollen nach ihrem Auftakterfolg dieFührung in der GTE Pro-Wertung ausbauenNach dem Sieg beim Saisonauftakt in Daytona möchte Ford ChipGanassi Racing seine Titelkampagne in der IMSASportwagen-Meisterschaft beim nächsten Langstreckenklassiker, den 12Stunden von Sebring, energisch vorantreiben. Das Werksteam schickt amkommenden Samstag erneut zwei der über 500 PS starken Ford GT in derGTE Pro-Kategorie an den Start: Den Mittelmotor-Rennwagen mit derNummer 66 teilt sich der Deutsche Dirk Müller aus Burbach imSiegerland mit dem Franzosen Sébastien Bourdais und dem US-AmerikanerJoey Hand. In der Nummer 67 wollen mit Richard Westbrook (GB), ScottDixon und Ryan Briscoe (beide AUS) die Gewinner der 24 Stunden vonDaytona ihre Tabellenführung in der nordamerikanischen IMSA-Serieausbauen.Nach Klassensiegen bei den 24-Stunden-Highlights in Le Mans 2016und Daytona in 2017 und 2018 sind die 12 Stunden von Sebring dasletzte große Langstreckenrennen der Welt, das in derErfolgsgeschichte des Ford GT noch fehlt. Dies will Ford Chip GanassiRacing am kommenden Wochenende unbedingt ändern. Vor Jahresfristhatte die Nummer 66 den Sebring-Sieg als Zweitplatzierter nur knappverpasst. Lange Zeit sah es sogar nach einem doppeltenPodiumsresultat für die beiden Ford GT aus - ein Unfall in derallerletzten Runde warf das 67er-Auto jedoch zurück. "Wenn Du am Siegin Sebring so haarscharf vorbeigeschrammt bist, dann willst Du nurnoch eines: beim nächsten Mal eine Position besser abschneiden",betont Joey Hand (39). "Dafür haben wir uns noch einmal alle Detailsangeschaut und seither mehrmals auf dieser 6,02 Kilometer langenStrecke getestet, viele Daten gesammelt und Erfahrungswerteausgebaut. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut gerüstet sind.""Ich habe es als ganz besonderen Moment genossen, eine für unssehr lange Phase ohne Siege mit dem Erfolg in Daytona beim Start indie neue Saison zu beenden", erläutert Ryan Briscoe (36), der 2016gemeinsam mit Richard Westbrook die allererste Topplatzierung für dendamals neuen Ford GT errungen hatte und diesem Erfolg noch imgleichen Jahr zwei weitere Klasensiege in Watkins Glen und Mosportfolgen ließ. Danach aber sollte es für diese Crew nicht mehr zumobersten Platz auf dem Treppchen reichen - auch wenn sie bis Ende2017 gleich sieben Mal auf dem Podium landete. "Lange Zeit schien es,als würde uns stets das letzte Quäntchen Glück fehlen, um dieZiellinie als Erste zu überqueren. Das war schon etwas ärgerlich.Jetzt aber ist der Bann gebrochen. Wir haben ein starkes Auto undwollen den Schwung in die nächsten Rennen mitnehmen. Die 12 Stundenvon Sebring werden der nächste große Test, die unebene Strecke nimmtdie Rennwagen enorm hart ran und der Positionskampf ist traditionellsehr intensiv. Ich denke, wir sind gut vorbereitet und solltenkonkurrenzfähig sein. Ich mache mir aber keine Illusionen, dass eseine einfache Aufgabe werden könnte."Obwohl der Ford GT bei den 24 Stunden von Daytona im Januar diesesJahres weder das Qualifying gewonnen hat noch im Rennen dieschnellste Runde fuhr, sprang am Ende ein souveräner Doppelsieg fürdas Werksteam von Ford heraus mit zwei Runden Vorsprung auf dennächsten Verfolger. "Glücklicherweise arbeiten bei Ford Chip GanassiRacing einige der cleversten Menschen im Rennsport", freut sich MarkRushbrook, als Direktor von Ford Performance für dasMotorsportengagement weltweit verantwortlich. "Sie haben in punctoReifenstrategie und Boxenstopp-Taktik sehr kluge Entscheidungengetroffen - dies und unsere ausgesprochen talentierten Fahrer habenden Unterschied ausgemacht."Die 12 Stunden von Sebring beginnen am kommenden Samstag, 17.März, um 10.40 Uhr Ortszeit (15.40 MEZ) und werden im Internet liveauf imsa.tv übertragen. Für redaktionelle Zwecke abdruckfreies
Bildmaterial steht Ihnen über den flickr-Account von Ford Chip
Ganassi Racing (https://tinyurl.com/y7mugyj8) zur Verfügung. Weitere
Informationen zum Motorsport-Engagement von Ford finden Sie auf der
englischsprachigen Website performance.ford.com.