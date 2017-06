Ford Chip Ganassi Racing ist bereit für die Titelverteidigung bei den 24 Stunden von Le Mans (FOTO)

Köln / Le Mans (ots) -- Ford schickt erneut die beiden Ford GT aus der FIALangstrecken-Weltmeisterschaft und die beiden Schwesterfahrzeugeaus der IMSA-Serie an den Start- 50 Jahre nach dem historischen Dreifach-Triumph der Marke bei dem24-Stunden-Klassiker gewann der neue Ford GT 2016 in Le Mans aufAnhieb die Klasse GTE Pro- Beim ihrem Debüt auf dem Circuit des 24 Heures kamen alle vier FordGT ins Ziel und fuhren auf die Plätze 1, 3, 4 und 9- Le Mans-Start von Ford steht 2017 im Zeichen eines weiterenJubiläums: 1967 holten Dan Gurney / A.J. Foyt den zweiten von vierGT40-Le Mans-Siegen am StückIn gut zehn Tagen stellt sich das Team Ford Chip Ganassi Racingder größten Herausforderung des Jahres: Es tritt bei den 24 Stundenvon Le Mans als Titelverteidiger in der Kategorie LMGTE Pro an. Inder vergangenen Saison, und damit exakt fünf Jahrzehnte nach demlegendären Dreifacherfolg des Ford GT40 in der Gesamtwertung desLangstreckenklassikers, hatte der neue Ford GT bei seinem Debüt aufdem "Circuit des 24 Heures" einen weltweit beachteten Klassensiegherausgefahren. Dem schlossen sich viele Triumphe in der FIALangstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World Endurance Championship) undder nordamerikanischen IMSA-Serie, in denen jeweils zwei der von FordEcoBoost-Turbobenzinern angetriebenen Flundern teilnehmen, an. Nunkehren beide Werksteams mit insgesamt vier Fahrzeugen und hohenErwartungen in das französische Departement Sarthe zurück."Die Ford GT-Rennwagen repräsentieren genau das, wofür Ford steht:unser Streben nach Perfektion in allem, was wir tun", beschreibt BillFord, Aufsichtsratsvorsitzender der Ford Motor Company. "Dass wir imvergangenen Jahr in Le Mans die GTE Pro-Kategorie gewonnen haben, hatunsere Mitarbeiter weltweit mit Stolz erfüllt. Es zeigte uns, dasswir bemerkenswerte Dinge erreichen können, wenn wir gemeinsam aneinem Strang ziehen. Wir freuen uns auf unsere Rückkehr nach Le Mans,wir wollen den Titel verteidigen."Auch 2017 jährt sich ein historisches Ergebnis für Ford zum 50.Mal: 1967 hatten die beiden US-Amerikaner Dan Gurney und A.J. Foyt inLe Mans den zweiten von insgesamt vier Siegen in einer Reihe für denFord GT40 herausgefahren. Damit zementierten sie die Dominanz derMarke bei einem der wichtigsten Rennen der Welt."In der vergangenen Saison haben wir mit dem Ford GT unsereRückkehr in den internationalen GT-Langstreckensport gefeiert und inLe Mans sofort unsere Klasse gewonnen - das war für uns, unserePartner und alle Fans der Marke ein herausragendes Ereignis", betontRaj Nair, Leitender Vizepräsident der Ford Motor Company undPräsident von Ford in Nordamerika. "Wir wissen, dass 100-prozentigerEinsatz und absoluter Wille vonnöten ist, um diesen Titel in diesemJahr in Le Mans zu verteidigen. Das Team von Ford Performance nimmtdiese Herausforderung an. Wir können es kaum erwarten, bei dieserunglaublichen Veranstaltung erneut an den Start zu gehen."Für Dave Pericak, als Direktor von Ford Performance für dasMotorsport-Engagement der Marke weltweit verantwortlich, ist dierichtige Einstufung in der sogenannten "Balance of Performance" (BoP)einer der Schlüssel für Erfolg. Sie soll die verschiedenenFahrzeugkonzepte angleichen, um ein spannendes Rennen zu ermöglichen."Nach dem Test mit der 2017er BoP-Einstufung wissen wir, wie vielArbeit bis zu den 24 Stunden von Le Mans noch vor uns liegt", so derUS-Amerikaner. "Im vergangenen Jahr haben wir ein historischesErgebnis erzielt, die Konkurrenzdichte zwischen den GTE-Fahrzeugenwar so eng wie nie. Angesichts neuer Rennwagen unserer Wettbewerberhoffen wir, dass die Einstufungen erneut für ein ausgeglichenes Feldund jenen faszinierenden Motorsport sorgen, den sich die Fanswünschen.""Alle unsere vier Fahrzeug-Crews fiebern den 24 Stunden von LeMans entgegen und wollen den Sieg des Vorjahres wiederholen",beschreibt Teambesitzer Chip Ganassi. "Wir gehen mit der schönenGewissheit ins Rennen, dass jeder unserer vier Ford GT eine echteChance hat, die GTE Pro-Klasse dieses Langstreckenklassikers für sichzu entscheiden. Wir haben ein fantastisches Jahr 2016 erlebt. Nunsetzen wir alles daran, damit die aktuelle Saison noch besser wird."Tony Kanaan ersetzt in Le Mans den verletzten Sébastien BourdaisEines der Kernstücke im Erfolgs-Puzzle der vergangenen Saison musstendie Teamverantwortlichen von Ford im Vorfeld der 24 Stunden von LeMans jedoch ersetzen: Sébastien Bourdais kann den Vorjahressieg inseiner Heimatstadt nach einem schweren Unfall beim Qualifying für dasIndy 500 nicht wiederholen. Anstelle des in Le Mans geborenenFranzosen teilt sich der Brasilianer Tony Kanaan den Ford GT mit derStartnummer 68 mit Dirk Müller (Burbach) und Joey Hand (USA)."Ganz sicher wird es ohne Sébastien in Le Mans nicht das Gleichesein", unterstreicht Hand. "Aber als starkes Team stehen wir auchdieses durch. Ich arbeite jeden Tag an meiner Konditionen, um auchkörperlich absolut fit für diese Herausforderung zu sein. Aber LeMans ist auch mental eine schwierige Aufgabe, du musst ihr psychischgewachsen sein. Die Unterstützung, die ich nicht zuletzt durch meineFamilie genieße, hilft mir dabei sehr. Glücklicherweise konnten wirgenügend Zeit im Simulator von Ford Performance verbringen. Zudemhabe ich noch einmal intensiv das Sportliche Reglement studiert, dasin Le Mans einige Besonderheiten aufweist. Wir dürfen uns keineFehler erlauben, wenn wir gewinnen wollen."Neben Vorjahressieger Dirk Müller ist Stefan Mücke der zweiteDeutsche im Team Ford Chip Ganassi Racing. Außer dem Berliner greifenOliver Pla (F) und Billy Johnson (USA) ins Steuer des Ford GT mit der66. 2016 sprang für die Drei nur Rang vier in der LMGTE Pro-Klasseheraus - zur vorgeschriebenen Reparatur einer defektenStartnummernbeleuchtung mussten sie einen zusätzlichen Boxenstoppeinlegen. Dennoch sahen sie das Ziel mit nur einer Runde Rückstand.Nun wagen sie hochmotiviert einen weiteren Anlauf."Die Strafe hat uns um ein deutlich besseres Ergebnis gebracht,aber so geht es im Motorsport manchmal zu. Du gewinnst nur, wenntatsächlich alles perfekt läuft", ärgert sich Mücke noch immer einwenig. "Für das Team war es ein großartiges Resultat, auch wirkonnten es genießen, als Erste mit dem neuen Ford GT in Le Mans aufdie Strecke gehen zu dürfen. Natürlich wollen wir gewinnen, das istimmer unser Anspruch. Aber da es in Le Mans doppelte Punkte für dieLangstrecken-WM gibt, steht erst einmal die Zielankunft ganz vorne.Prognosen für dieses Rennen sind schwierig, selbst in der letztenRunde kann noch alles passieren - das haben wir im vergangenen Jahrbei Toyota gesehen."Unverändert geht auch die Besatzung des Ford GT mit der Nummer 69an den Start: Hier lösen sich der Australier Ryan Briscoe, der BriteRichard Westbrook und der Neuseeländer Scott Dixon am Steuer ab.Dixon hatte sich vor wenigen Tagen beim Indy 500 die Pole Positiongesichert. Vor einem Jahr stand das Trio in Le Mans gemeinsam auf demPodest."Ich kann es kaum erwarten, nach Le Mans zurückzukehren", beteuertBriscoe. "Im vergangenen Jahr war es ein fantastisches Erlebnis, Teildes Comebacks von Ford bei diesem einzigartigen Rennen zu sein. Ichhoffe, wir können erneut um den Sieg in der Klasse kämpfen. Dieschiere Menge an Zuschauern, die dir zujubeln, ist unglaublich - ichkann Le Mans mit nichts vergleichen. So viele Spitzenfahrer aus allenTeilen und Kulturen der Welt, und sie alle haben nur ein Zeil: Siewollen gewinnen."Aus Sicht von Ford hießen die Pechvögel des vergangenenn JahresAndy Priaulx und Harry Tincknell (beide GB) sowie "Pipo" Derani(BRA): Ihr Auto mit der Startnummer 67 fiel direkt vor dem Starteinem Problem im Antriebsstrang zum Opfer, wodurch sie alle Chancenauf eine Topplatzierung begraben mussten."Wir hatten uns für die vierte Startposition qualifiziert undfreuten uns dank einer ausgefeilten Rennstrategie bereits auf den24-Stunden-Klassiker", erinnert sich Tincknell. "Unglücklicherweisemuckte auf dem Weg in die Startaufstellung das Getriebe, das musstean der Box behoben werden und kostete uns 40 Minuten - damit war derKampf um den Klassensieg bereits beendet. Anschließend konzentriertenwir uns darauf, Daten zu sammeln. Wir waren immer noch schnellunterwegs und haben viel gelernt. Jetzt hoffen wir, dass uns dies indiesem Jahr zugute kommt. Le Mans ist das größte Rennen der Welt undes gibt doppelte Punkte für die Langstrecken-Weltmeisterschaft, dasist sehr wichtig. Klar wollen wir dieses Mal gewinnen, vergessendabei aber auch den Blick auf die WEC nicht."NÜTZLICHE INFORMATIONENLe Mans-Teilnahmen der Ford GT-Fahrer:Stefan Mücke: 10 (2007 - 2016)Olivier Pla: 9 (2008 - 2016)Richard Westbrook: 6 (2010 - 2014, 2016)Dirk Müller: 5 (1999-2000, 2010-2011, 2016)Andy Priaulx: 3 (2010-2011, 2016)Harry Tincknell: 3 (2014-2016)Ryan Briscoe: 3 (2013, 2015-2016)Joey Hand: 2 (2011, 2016)"Pipo" Derani: 2 (2015-2016)Scott Dixon: 1 (2016)Billy Johnson: 1 (2016)Tony Kanaan: Le Mans-RookieWie unterscheiden sich die vier Ford GT?Prinzipiell tragen die vier Ford GT bei den 24 Stunden von Le Mansdas gleiche Design mit den Grundfarben Rot, Weiß und Blau. Um esZuschauern und Fotografen zu erleichtern, die einzelnen Bolidenauseinanderzuhalten, tragen sie individuell getönteWindschutzscheiben-Streifen, Außenspiegel und LED-Leuchtbänder in derFrontscheibe:- #66 Grün- #67 Blau- #68 Rot- #69 GelbNeu in diesem Jahr und speziell in der Nacht ein gut erkennbaresMerkmal: Die flügelhaften Außenspiegel bekommen eine fluoreszierendeLackierung in der jeweiligen Fahrzeugfarbe. Auch sie erleichtert dieIdentifikation der einzelnen Ford GT, ohne Gewicht zu kosten.Gewusst?- Als Dan Gurney 1967 nach seinem Le Mans-Sieg mit Ford denüberreichten Champagner bei der Siegehrung auf dem Podium nichttrank, sondern verspritzte, leitete er eine bis heute auf der ganzenWelt übernommene Zeremonie ein.Die Le Mans-Erfolge von Ford in den 1960er Jahren:1966 1. Bruce McLaren (NZ) / Chris Amon (NZ)2. Ken Miles (GB) / Denis Hulme (NZ)3. Ronnie Bucknum (USA) / Dick Hutcherson (USA)1967 1. Dan Gurney (USA) / AJ Foyt (USA)1968 1. 