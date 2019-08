Ford Chip Ganassi Racing feiert mit dem Ford GT Doppelsieg in Road America (FOTO)

Köln / Elkhart Lake (USA) (ots) -- Dritter Sieg in drei Jahren für Ford Chip Ganassi Racing auf derlängsten Rennstrecke der diesjährigenIMSA-Sportwagen-Meisterschaft- Doppelerfolg in Road America bedeutet den zweiten Sieg und vierPodestplätze in Folge für das Werksteam von Ford- Ryan Briscoe/Richard Westbrook melden sich im Ford GT mit derStartnummer 67 zurück im Titelkampf der IMSA-SerieFord Chip Ganassi Racing (CGR) feierte beim achten von elf Läufenzur IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) den zweiten Sieghintereinander in der hart umkämpften GTLM-Klasse. Wie zuvor in LimeRock Park hießen die Gewinner auf der Road America bei Elkhart Lakeim US-Bundesstaat Wisconsin erneut Ryan Briscoe (AUS) und RichardWestbrook (GB). Ford entschied das Langstreckenrennen auf demanspruchsvollen Traditionskurs bereits im dritten Jahr in Folge fürsich. Der Deutsche Dirk Müller und Joey Hand (USA) komplettierten amSonntag den Erfolg und brachten den zweiten Ford GT des Werksteamsnach zwei Stunden und 40 Minuten Renndauer auf Platz zwei ins Ziel."Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", erklärte Mark Rushbrook,als Direktor von Ford Performance verantwortlich für das globaleMotorsport-Engagement der Marke. "Das Team hat über die ganze Saisonhart gearbeitet und sich diese beiden jüngsten Siege wirklichverdient."Road America, die mit 6,515 Kilometern längste Strecke der Saison,lag den beiden Ford GT. Zugleich konnte Ford CGR von ausführlicherTestarbeit profitieren. Doch vor allem die richtige Strategie und dieKonstanz gaben den Ausschlag."Es war ein ganz besonderer Tag", jubelte Sieger Briscoe, "alleslief glatt. Wir hatten keine Gelbphasen im Rennen, erledigten unserebeiden geplanten Stopps und konnten unsere Stärke über die Distanzausspielen. In der Ruhe lag die Kraft. Heute zählte Konstanz mehr alsschierer Speed."Zwei maximale Punke hintereinander - diese Beute brachteBriscoe/Westbrook auf Platz drei der Meisterschaftstabelle nach vornund damit zurück in den Titelkampf. Bei drei noch ausstehenden Rennenbeträgt ihr Rückstand auf die Tabellenspitze der Fahrerwertung 18Punkte, von Platz zwei trennen sie jetzt nur noch vier Zähler."Behutsames Reifenmanagement war der Schlüssel zum Erfolg",betonte Westbrook. "Auf jedem Stint waren die letzten und nicht dieersten zehn Runden die entscheidenden. Wer den Pneus am Anfang zuviel abverlangte, fiel später zurück. So haben wir uns die Konkurrenzgeschnappt. Es fühlt sich einfach großartig an. Ryan hat heute einenWahnsinns-Job abgeliefert und uns in eine starke Position gebracht.Eine Corvette machte uns zeitweise nervös, stellte aber nach einemschlechten Boxenstopp keine Bedrohung mehr dar. Wir mussten nur dieReifen und den Spritverbrauch im Auge behalten. Wir erleben geradeeine richtig gute Phase."Dirk Müller - geboren im nordrhein-westfälischen Burbach - liegtauf dem fünften Tabellenplatz, Joey Hand rangiert an Position zehn."Unsere Sorgfalt bei der Reifenwahl hat sich ausgezahlt", bestätigteder 43-jährige Siegerländer. "Auf einer einzelnen Qualifikationsrundesind wir nicht schnell genug, aber über die Distanz passen die Autoshervorragend. Mike O'Gara, unser Team- und Strategiechef, sagte zumir, ich müsse Geduld haben, solle sorgsam mit dem Auto umgehen undes sicher nach Hause bringen. Nachdem ich an Joey übergeben hatte,fuhr er einen sensationellen Stint."Hand berichtete: "Wir sahen Konkurrenten derart früh die Boxansteuern, dass wir uns schon gefragt haben, ob wir etwas falschmachen. Aber wir waren sicher, mit zwei Stopps auszukommen. UnsereChancen stiegen, weil die Michelin-Reifen hielten. Mit ihnen und mitdem Überholverkehr vorsichtig umzugehen, darauf kam es an. Wenn wiranlässlich des letzten Boxenstopps nicht in dichten Verkehr geratenwären, hätte ich mir mit Westy noch ein lustiges Finale liefernkönnen. Aber wenn man schon verlieren muss, dann doch am liebstengegen einen Teamkollegen. In Lime Rock standen wir als Erste undDritte auf dem Podium, hier nun mit den Plätzen eins und zwei. Wirwussten, dass uns Road America liegt, aber die Abstimmungsarbeitgestaltete sich schwierig. Am Ende war das Auto besser denn je."Der neunte von elf Läufen zur IWSC findet vom 23. bis 25. August2019 auf dem Virginia International Raceway statt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell