Ford Chip Ganassi Racing fährt beim 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps im Schneetreiben auf Platz fünf (FOTO)

Köln (ots) -- Andy Priaulx (GB) und Harry Tincknell (GB) erobern im Ford GTmit der Nummer 67 den fünften Platz in der hart umkämpftenGTE-Klasse- Der Berliner Stefan Mücke erreicht zusammen mit TeamkollegeOlivier Pla (F) im Schwesterauto das Ziel auf Rang zehn- Winterliche Witterungsbedingungen halten beim siebten undvorletzten Lauf zur "Super Season" der FIA Langstrecken-WM (WEC)besondere Herausforderungen bereitKÖLN, 5. Mai 2019 - Die beiden Ford GT des Teams Ford Chip GanassiRacing (CGR) kamen beim Sechsstundenrennen von Spa-Francorchamps inder hart umkämpften GTE-Wertung auf den Plätzen fünf und zehn insZiel. Der siebte von acht Läufen zur FIALangstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World Endurance Championship) warauf der belgischen Grand Prix-Kurs geprägt von extremen, teilswinterlichen Wetterbedingungen.Die beiden Briten Andy Priaulx und Harry Tincknell starteten imFord GT mit der Nummer 67 von der Pole-Position. Zu Beginn lachtenoch die Sonne vom Himmel, doch bereits nach zwei Runden zogen dunkleWolken auf, aus denen sich heftige Graupelschauer über der Streckeentluden. Auch im weiteren Verlauf des Sechsstundenrennens wechseltensich immer wieder winterliches Wetter und strahlender Sonnenscheinab. Für die Team-Ingenieure bedeutete das: Sie mussten dieRennstrategie immer wieder an die neuen, sich ständig veränderndenWitterungsbedingungen anpassen."Das war heute ein typischer Fall von ,hätte, wäre, wenn'",erklärt Ford CGR-Teamchef George Howard-Chappell. "Unser Auto gehtsehr schonend mit den Reifen um - im Trockenen ein Vorteil, bei Regenverkehrt sich dies jedoch zum Gegenteil, weil wir die Pneus dann nursehr schwer auf Betriebstemperatur bringen. Die Jungs im Ford GT mitder Startnummer 67 haben einen fantastischen Job gemacht: Sie lagenzeitweise sogar auf Platz zwei. Aber in Anbetracht desWetterroulettes, das den weiteren Rennverlauf bestimmte, war heuteeinfach nicht mehr möglich. Wäre es trocken geblieben, hätten wirsehr wahrscheinlich aufs Podium fahren und vielleicht sogar um denSieg kämpfen können. Aber im Nassen waren wir leider nichtkonkurrenzfähig. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht undversucht, alle Chancen zu nutzen, um das Rennen zu einem guten Endezu bringen."Harry Tincknell war im Ford GT mit der Nummer 67 von Startplatzeins aus in die 6 Stunden von Spa-Francorchamps gegangen. Doch schonkurz darauf verhinderte der erste Schneeschauer, dass der Brite demGTE-Feld davoneilen konnte. "Was für ein verrücktes Rennen", betontTincknell. "Wir mussten neun Boxenstopps einlegen und warenabwechselnd auf Slicks, Intermediates und Regenreifen unterwegs -Schneeketten wären heute wirklich hilfreich gewesen. Die ersten dreiRunden verliefen aus unserer Sicht hervorragend. Ich wusste, dass ichbis ,Les Combes' vorne bleiben musste, um meine Führung zuverteidigen. Das klappte und danach konnte ich mich vom Rest desFeldes absetzen. Doch dann setzten heftige Graupelschauer ein undverwandelten den Asphalt in eine Rutschbahn. Unser erster Boxenstoppverlief etwas kompliziert und wir fielen bis auf die vierte Positionzurück. Als ich gerade um Platz drei kämpfte, kam zum ersten Mal dasSafety Car auf die Strecke - zu diesem Zeitpunkt schien unserePerformance noch sehr passabel. Doch danach hatten wir im Nasseneinfach nicht die nötige Pace. Als die Strecke etwas abtrocknete,wechselten wir wieder auf profillose Slicks und kämpften unssukzessive zurück nach vorne. Aber dann begann es schon wieder zuschneien. Also steuerten wir erneut die Box an und zogen Regenreifenauf. Das schien die perfekte Wahl zu sein, denn wir fuhren bis aufPlatz zwei nach vorne. Letztlich waren wir auf den Regenpneus abernicht konkurrenzfähig. Jetzt müssen wir die Ursache hierfüranalysieren. Andy Priaulx - der das Steuer von mir übernahm - hatheute bei diesen extrem schwierigen Bedingungen einen fantastischenJob gemacht. Der fünfte Platz ist in Anbetracht der Tatsache, dasswir im Nassen nicht ganz mithalten konnten, ein gutes Ergebnis. DasWichtigste ist, dass wir unsere Nummer 67 heil ins Ziel gebrachthaben. Im vergangenen Jahr ist uns das leider nicht geglückt!"Der Berliner Stefan Mücke und sein französischer TeamkollegeOlivier Pla erlebten im zweiten Ford GT mit der Startnummer 66 aufder traditionsreichen "Ardennen-Achterbahn" ebenfalls einherausforderndes Sechsstundenrennen. "Das waren heute die wohlschwierigsten Bedingungen, die ich jemals am Steuer eines Rennwagenserlebt habe", betont Mücke. "Beim Start war die Strecke noch trocken,doch schon kurz darauf schneite es plötzlich und das Safety Carsetzte sich zum ersten Mal an diesem Nachmittag vor das Feld. Uns warklar, dass uns diese nass-kalten Bedingungen nicht entgegenkommen.Wir haben das ganze Rennen über versucht, die Pneus auf Temperatur zubringen, und probierten unterschiedliche Strategien aus, um möglichstweit nach vorne zu fahren. Aber leider reichte es für uns nicht zueinem guten Ergebnis. Im Nassen sind wir derzeit zu langsam. Alles inallem war es heute mit Schnee auf der Strecke einfach nicht unserTag."