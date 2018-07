Ford Chip Ganassi Racing fährt in Lime Rock zum ersten Gesamtsieg in der diesjährigen IMSA-Meisterschaft (FOTO)

Köln / Lime Rock (USA) (ots) -- Dritter Erfolg in der GT-Le Mans-Klasse hintereinander für denspektakulären Ford GT- Dank eindrucksvollem Schlussspurt reißen Dirk Müller (Burbach)und Joey Hand (USA) auch die Führung in der GTLM-Fahrerwertungan sich- Richard Westbrook (GB) und Ryan Briscoe (AUS) belegen imNordosten der USA mit ihrem Ford GT den sechsten RangDer Ford GT hat am Samstag auf dem nur 2,41 Kilometer langenTraditionskurs des Lime Rock Parks die Gesamtwertung des siebten vonelf Läufen zur nordamerikanischen IMSAWeathertech-Sportwagen-Meisterschaft gewonnen. Dirk Müller aus demsiegerländischen Burbach und sein US-Teamkollege Joey Handentschieden das hochspannende 160-Minuten-Rennen erst in der letztenViertelstunde dank einer cleveren Reifenstrategie für sich. Für dasWerksteam Ford Chip Ganassi Racing (CGR) ist es der dritteKlassensieg in der GT-Le Mans-Wertung (GTLM) in Folge. Müller undHand übernahmen mit ihrem Triumph auch die Führung in derIMSA-GTLM-Fahrerwertung: Sie liegen einen Punkt vor JanMagnussen/Antonio Garcia (DK/E) und zwei Zähler vor ihrenMannschaftskollegen Richard Westbrook (GB) und Ryan Briscoe (AUS). Inder Herstellertabelle hat das Werksteam von Ford mit 230 Punktenseinen Vorsprung auf Corvette (219), Porsche (216), BMW (204) undFerrari (58) weiter ausgebaut."Ford Chip Ganassi Racing beeindruckt mich an jedem Rennwochenendeaufs Neue", lobt der 42-jährige Müller. "Der Rennstall funktioniertwie eine riesige Familie, einfach großartig. Dieser Sieg bedeutet mirund dem Team so viel, es ist unser erster gemeinsamer Erfolg in derGesamtwertung und auch im Hinblick auf die Meisterschaft ein ganzwichtiger Schritt. Nach dem Qualifying lagen wir auf Platz drei, aberich war fest davon überzeugt, dass wir ganz nah dran sind. DieseStrecke schmeckte unserem Ford GT in der Vergangenheit nicht ambesten, aber wir haben bis zum Schluss intensiv am Set-up des Autosgearbeitet und es verbessert. Ich wusste, dass wir einen schnellenRennwagen haben - und am Ende hat sich das ausgezahlt, als unsereKonkurrenten Probleme mit den Reifen bekam. Der Schlussturn von Joeywar einfach begeisternd. Schade für unsere Kollegen vom Ford GT mitder Startnummer 67, für die es heute nicht so gut lief.""Einfach unglaublich", jubelt auch Joey Hand (39). "Uns war klar,dass dieses Rennen erst in der Schlussphase entschieden wird und dieLanglebigkeit der Reifen das Zünglein an der Waage spielen könnte.Wir sind von Michelin und den Pneus, die sie uns gegeben haben,wirklich beeindruckt - sie bewahrten über die gesamte Distanz ihrevolle Leistungsfähigkeit, obwohl ich am Ende einen Rückstand vonzwölf Sekunden aufholen musste und den letzten Satz wirklich hartgefordert habe. Doch die zu diesem Zeitpunkt noch führendeNummer-3-Corvette geriet zunehmend in Schwierigkeiten. ImÜberrundungsverkehr konnte ich mit einigen aggressiven Manövern Zeitgutmachen, vor allem, als ich in das heftige Duell der führendenGTD-Autos geriet. Aber wenn es um den Sieg geht, hast du keine Wahl.Du musst die Gelegenheiten nutzen, wenn sie sich dir anbieten - undgenau dies kann CGR mit dem Ford GT wirklich gut. So sind unsereTeamkollegen bei den 24 Stunden von Daytona und in Mosport zum Sieggefahren, so ist uns dies bereits in Watkins Glen gelungen.""Ich könnte nicht stolzer sein", freut sich auch Mark Rushbrook,als Direktor von Ford Performance für das weltweiteMotorsport-Engagement des Autoherstellers verantwortlich. "Ford ChipGanassi Racing hat in den vergangenen drei IMSA-Läufen erneutbewiesen, wie viel Erfahrung, Können und Talent das Team auf sichvereint, um jedes Mal einen neuen Weg zum Erfolg zu finden. Wirkonnten einmal mehr einen großartigen Sieg einfahren."Richard Westbrook und Ryan Briscoe beendeten den IMSA-Rennen imUS-Bundesstaat Connecticut nach hartem Kampf auf Rang sechs. "Allesin allem ein eher schwieriger Arbeitstag", zuckt Westbrook, dessenFord GT von Platz fünf gestartet war mit den Schultern. "Wir wolltenuns über die Strategie nach vorne arbeiten, doch dies funktionierteleider nicht. Aber drei GTLM-Klassensiege in Folge sind für das Teamein tolles Resultat, und der Schlussspurt von Joey hat Spaß gemacht.Wir blicken nun dem nächsten Lauf entgegen, der in zwei Wochen inRoad America stattfindet."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell