Ford Chip Ganassi Racing erkämpft Podestplatz für den Ford GT beim Langstrecken-WM-Lauf in Silverstone (FOTO)

Köln (ots) -- Nach anfänglicher Doppelführung erreichen die beiden Ford GTbeim Sechsstundenrennen in Silverstone die Ränge zwei und sechs- Erster Podestplatz der laufenden Langstrecken-Weltmeisterschaftfür Andy Priaulx (GB) und Harry Tincknell (GB) im Ford GT mitder Startnummer 67- In der US-amerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championshipverteidigt Ford nach schwierigen Rennverlauf in Virginia dieFührung in der MarkenwertungSowohl der US-amerikanische als auch der europäische Teil desTeams Ford Chip Ganassi Racing erlebte ein herausforderndesRennwochenende. In der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC)eroberte das Werksteam mit dem Ford GT beim Sechsstundenrennen inSilverstone einen weiteren Podestplatz. Es ist der erste für diebritische Fahrerpaarung Andy Priaulx/Harry Tincknell im Ford GT mitder Startnummer 67 in dieser Saison. Im Schwesterauto mit derStartnummer 66 litten der Berliner Stefan Mücke und seinfranzösischer Teamkollege Olivier Pla während der sechsstündigenRenndauer unter extrem hohen Cockpit-Temperaturen. Zusammen mit einemnicht nach Plan verlaufenen Boxenstopp blieb für das Duo Rang sechsdas maximal machbare Ergebnis.Pla startete in Silverstone von der Pole Position, Priaulx lag alsVierter knapp dahinter, als sich in der Startrunde an der Spitze zweiLMP1-Prototypen drehten. Das Feld wurde durcheinander gewirbelt,Priaulx entkam dem Chaos als Sechstplatzierter, Pla rutschte ohneeigenes Verschulden bis auf Position zehn zurück. Für beide Ford GThieß das Motto nun erst recht "Volle Attacke!". In einerbeeindruckenden Aufholjagd pflügten sie durchs GTE-Feld und erobertennach anderthalb Rennstunden die Positionen eins und zwei.Dann kam eine Full Course Yellow-Phase für beide Ford GT zumungünstigsten Zeitpunkt. Den Boxenstopp für die Nummer 67 hatte dasTeam zwar strategisch klug in diese Gelbphase gelegt. Allerdingsbrachte er die Crew nicht wie erhofft in eine bessere Position,sondern warf den Ford GT von Priaulx/Tincknell weit zurück, weildirekt danach das Safety Car das Feld einbremste. Die Briten kämpftensich über die gesamte zweite Rennhälfte entschlossen zurück in dieSpitzengruppe und wurden letztlich mit ihrem ersten Podestplatz derlaufenden "Super-Saison" der WEC belohnt. Die Zielflagge sahenPriaulx/Tincknell als Dritte. Da ein gegnerisches Fahrzeug wegentechnischer Unregelmäßigkeiten nach dem Rennen disqualifiziert wurde,durfte sich das Duo letztlich über Platz zwei freuen.Für das WEC-Schwesterauto von Mücke/Pla hielt das Schicksalweitere Unbill bereit: Beim Fahrerwechsel gegen Rennhalbzeit klemmtedie Tür, was die Besatzung der Startnummer 66 wertvolle Zeit kostete.Somit waren beide Ford GT zu einer zweiten Aufholjagd gezwungen - derdaraus resultierende GT-Rennsport mit harten Tür-an-Tür-Kämpfen rissdie Fans in Silverstone mehrfach von den Sitzen."Wir sind sehr enttäuscht", bilanziert George Howard-Chappell,Teamchef der WEC-Mannschaft von Ford Chip Ganassi Racing. "BeideAutos besaßen genügend Speed für eine bessere Ausbeute. BeimBoxenstopp unseres Nummer-67-Autos hatten wir viel Pech. Dem FullCourse Yellow folgte direkt eine Safety Car-Phase. Eigentlich riefenwir das Auto zum perfekten Zeitpunkt hinein, aber wegen andererEreignisse auf der Strecke ging die Strategie nicht auf. Immerhinkonnten wir Rang zwei retten. Die Startnummer 66 hatte eintechnisches Problem, das Stefan Mücke und Olivier Pla mit Blick aufden WM-Titelkampf besonders schmerzt."Andy Priaulx strahlte nach dem ersten Podestplatz der Saison: "Dieersten beiden Stints habe ich sehr genossen", erklärte der von derKanalinsel Guernsey stammende Brite. "Wir übernahmen die Führung undfuhren einen schönen Vorsprung heraus. Aber sechs Stunden sind einelange Renndauer. Die Abfolge von Safety Car und Full Course Yellowerwischte uns zur falschen Zeit. Wir hatten unsere Boxenstopp-Fensterleicht verschoben. Zum Zeitpunkt des Stopps sah es nach einer gutenEntscheidung aus, aber es kam anders. Wir sind sehr glücklich,endlich wieder auf dem Podium zu stehen, aber wir haben hier nichtdas verdiente Ergebnis erzielt."Der gemeinsam mit Olivier Pla um den WEC-Titel kämpfende StefanMücke bekannte: "Wenn du von der Pole Position startest, kannst duvon diesem Resultat nur enttäuscht sein. Olivier musste am Start derKettenreaktion der kreiselnden Autos ausweichen. Danach lagen wir aufdem letzten Platz in unserer Klasse. Dann fuhr er ein sensationellesRennen und überholte eine Menge Autos. Nach dem Fahrerwechsel konnteich weitermachen, wo er aufgehört hatte und kämpfte mich bis auf Rangzwei vor. Weil wir Pech mit einem Full Course Yellow hatten, ging derspätere Sieger vorbei. Wir konnten die Lücke aber wieder schließen.Bis dahin sah alles gut aus. Leider gab es dann die Schwierigkeit mitder Tür. Wir verloren eine ganze Runde - das kannst du nicht mehraufholen. Sehr schade, denn unser Ford GT fühlte sich das ganzeRennwochenende über sehr gut an. Trotzdem haben wir wichtigeWM-Punkte verschenkt. Doch es ist nach wie vor alles drin: Es stehennoch fünf Rennen aus. Wir kämpfen weiter um den Titel!"Mücke/Pla reisen als zweitplatzierte Paarung der GTEPro-Fahrerwertung zum nächsten WEC-Lauf im japanischen Fuji am 14.Oktober. Ford liegt in der Herstellerwertung ebenfalls aufZwischenrang zwei.Ford verteidigt Führung in der IMSA-Sportwagenmeisterschaft Amselben Wochenende wie die Langstrecken-WM ging die nordamerikanischeIMSA-Meisterschaft in ihre drittletzte Runde. Nach vier Siegen inSerie reichte es diesmal nicht für die oberste Stufe des Treppchens.Auf dem Virginia International Raceway (VIR) startete der Ford GT mitder Nummer 67 mit Ryan Briscoe/Richard Westbrook von der PolePosition, erreichte nach Kupplungsproblemen aber nur Rang sieben. DasSchwesterauto mit der Startnummer 66 - gefahren vom Deutschen DirkMüller und dem US-Amerikaner Joey Hand - verpasste mit Platz vierknapp den Sprung aufs Podium. Die beiden Fahrer-Crews von Ford ChipGanassi Racing liegen nach neun von elf Läufen auf den Gesamträngenzwei und drei. Ford führt die Markenwertung in der GTLM-Klasse derIMSA-Serie bei noch zwei ausstehenden Rennen nach wie vor an.Die vorletzte Runde der IMSA WeatherTech SportsCar Championshipfindet am 9. 