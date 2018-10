Ford Chip Ganassi Racing blickt dem Gewinn des IMSA GTLM-Herstellertitels entgegen (FOTO)

KÖLN / Braselton (USA) (ots) -- Dem Werksteam von Ford fehlen nur noch die Punkte für den Startbeim Petit Le Mans in Road Atlanta für die Herstellerkrone inder GTLM-Wertung- Ryan Briscoe und Richard Westbrook kämpfen im Ford GT mit derNummer 67 beim Saisonfinale noch um den Fahrertitel- Dirk Müller und Joey Hand wollen mit dem Nummer-66-Schwesterautodie TPNAEC-Langstreckenwertung gewinnenDie Saison in der nordamerikanischen IMSA-Sportwagen-Meisterschaftblickt mit einem weiteren Höhepunkt ihrem Finale entgegen: Am Samstagwill sich Ford Chip Ganassi Racing (CGR) beim Zehnstundenrennen des"Petit Le Mans" in Road Atlanta den Herstellertitel in derGTLM-Kategorie sichern. Die Voraussetzungen hierfür sind ideal: DasWerksteam muss lediglich die Startlinie überqueren, um sich zumChampion zu krönen. Zugleich kämpfen Ryan Briscoe (AUS) und RichardWestbrook (GB) mit ihrem Ford GT noch um die Fahrermeisterschaft.Dirk Müller (Burbach im Siegerland) und Joey Hand (USA) im zweitenFord GT mit der Startnummer 66 können nach ihrem unverschuldetenUnfall-Aus in Laguna Seca zwar um die Vergabe des IMSA-Titels nichtmehr mitreden, liegen aber im Tequila Patrón North American EnduranceCup (TPNAEC) mit vier Punkten in Führung. Diese Wertungberücksichtigt ausschließlich die Langstreckenrennen der IMSA-Seriein Daytona, Sebring, Watkins Glen und Petit Le Mans.Briscoe und Westbrook steht auf dem 4,088 Kilometer langen Kursvon Road Atlanta im US-Bundestaat Georgia eine schwierige Aufgabebevor, denn vor dem zwölften und letzten IMSA-Rennen des Jahresliegen die dreifachen Laufsieger neun Punkte hinter den Führenden JanMagnussen und Antonio Garcia."Wir sind in der Meisterschaft etwas zurückgefallen, können denTitel aber immer noch gewinnen", betont Ryan Briscoe. "Darum habenwir nur ein Ziel: Wir gehen in das Petit Le Mans, um auf Platz einszu fahren - und dann schauen wir mal, wie die Punktebilanz am Endeaussieht. Das Zehnstundenrennen in Road Atlanta ist immer eineaufregende Sache und gehört klar zu meinen Lieblingsveranstaltungen.Das willst du immer für dich entscheiden, ganz egal, wie es gerade inder Tabelle steht."Ein Unfall noch vor der Startlinie, ausgelöst von einemPrototypen, beendete vor gut einem Monat in Lagua Seca alleTitelhoffnungen für Dirk Müller und Joey Hand. Dennoch geht das Duohochmotiviert ins letzte Rennen der Saison."Wir können zwar nicht mehr um das Fahrer-Championat kämpfen, aberdas Petit Le Mans ist ein Rennen, das ich noch nie gewonnen habe -und ich würde es nur zu gerne der Liste mit den anderenLangstreckenklassikern hinzufügen, bei denen ich schon ganz oben aufdem Treppchen stand. Eigentlich fehlt nur noch dieser eine Pokal,darum hat ein Sieg in Road Atlanta für mich auch so eine großeBedeutung", so Hand. "Darüber hinaus liegt unser Fokus auf demTPNAEC-Titel. Aber das Petit Le Mans ist ein schwieriges und oftmalsauch verrücktes Rennen. Dies liegt zum Einen an der Strecke, die dirfür Positionskämpfe und Überholmanöver nicht sehr viel Platz bietet,zum Anderen fahren wir während der Zehnstundendistanz in dieDunkelheit hinein. Manche Teilnehmer lassen sich zu komischenAktionen verleiten. Hauptaufgabe ist es, die Zielflagge zu sehen -erst dann kannst du dir Gedanken über den Sieg machen.""Niemand bei Ford CGR gibt den Kampf um die Fahrertitel in denIMSA- und TPNAEC-Meisterschaften auf - wir greifen an bis zumSchluss", verspricht Mark Rushbrook, als Direktor von FordPerformance für das weltweite Motorsport-Engagement der Markeverantwortlich. "Der Ford GT und das Team haben eine bemerkenswerteSaison absolviert, jetzt wollen wir auch wissen, wie die Geschichteausgeht."Das Zehnstundenrennen startet am kommenden Samstag (13. Oktober)um 10:30 Uhr Ortszeit (16:30 MESZ) und wird in voller Länge livesowie kostenfrei auf www.imsa.tv gestreamt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Fürweitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bittewww.ford.dePressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell