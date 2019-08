Ford Capri: 50. Geburtstag eines echten Ford-Klassikers (FOTO)

Köln (ots) -- 1969 hatte der Ford Capri seine Premiere auf dem BrüsselerAutosalon. Das sportliche Coupé war vom Start weg ein Erfolg undgenießt bis heute Kultstatus- Zum 50. Geburtstag produzierte Ford ein Video, das einen FordCapri RS 2600 aus der Classic Car-Sammlung der Kölner Ford-Werke aufnostalgischer Reise zeigt1969 war das Jahr, in dem der Mensch seinen Fuß auf den Mondsetzte und das legendäre Woodstock-Festival in die Geschichteeinging. Im selben Jahr rollte auch der Ford Capri zum ersten Mal aufEuropas Straßen.Bei seiner Markteinführung wurde er als "Das Auto, das Sie sichimmer gewünscht haben" beworben. Mehr als 1,8 Millionen Käuferbestätigten dieses Versprechen. Aufgrund der hohen Nachfrageproduzierte das Ford-Werk in Köln bis zum Auslaufen des Modells imJahre 1986 insgesamt drei Fahrzeug-Generationen des Ford Capri, derbei Auto-Enthusiasten bis zum heutigen Tage einen hohen Kultstatusgenießt.Ein Video zum 50. Geburtstag schickt den seltenen Ford Capri RS2600 auf eine nostalgische Reise: von seinem Entstehungsort in denWäldern der Eifel - wo das Fahrzeug während seiner Entwicklungausgiebig getestet wurde - bis hin zu den Rennstrecken im belgischenSpa und im niederländischen Zandvoort, wo der Ford Capri historischeSiege feierte.Das Video finden Sie hier: https://youtu.be/Cn9TGClhwTA"Der Ford Capri war ein sportliches Fahrzeug, das es dem einfachenMann auf der Straße ermöglichte, den automobilen Traum im Alltag zuleben", sagte Steve Sutcliffe, der Journalist, der den Klassiker imVideo fährt und kommentiert. "Damals wurde er für puren Fahrspaßkonzipiert. Und noch heute fühlt es sich gut an, hinter dem Lenkraddes Ford Capri zu sitzen."Der Ford Capri RS 2600 aus der Classic Car-Sammlung von Ford inKöln ist mit einem V6-Motor ausgestattet und hat in sechs Drehtagenmehr als 700 Kilometer zurückgelegt."Ich bin verliebt in den Ford Capri", fügte Sutcliffe hinzu. "Ichkönnte mir vorstellen, dass sich auch heute noch viele Menschen einsolches Auto wünschen würden".Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbHTel.: +49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell