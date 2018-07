Ford C-MAX-Familie gewinnt Van-Klasse der J.D. Power-Kundenzufriedenheitsstudie und wird AUTO TEST-Sieger (FOTO)

Köln (ots) -- Familien-Van des Kölner Autoherstellers steht als fünfsitzigerC-MAX und Grand C-MAX mit Platz für bis zu sieben Personen und ihrGepäck zur Wahl- Amerikanisches Marktforschungsunternehmen J.D. Power hat 14.292Autofahrer in neun Kategorien zu der Zufriedenheit mit ihrem Fahrzeugbefragt- Fahrzeugkauf-Beratungsmagazin AUTO TEST wählt Ford Grand C-MAX 2.0TDCi zum Gewinner in der Van-KlasseDie Ford C-MAX-Familie erfreut sich der glücklichsten Käufer unterden Van-Besitzern in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt diealljährliche Kundenzufriedenheitsstudie der renommiertenMarktforscher von J.D. Power, die das Magazin AUTO TEST amDienstagabend gemeinsam mit dem amerikanischen Unternehmen in Kölnvorgestellt und veröffentlicht hat. Zeitgleich kürten dieFachjournalisten den Ford Grand C-MAX 2.0 TDI zum AUTO TEST-Sieger2018 in der Kategorie Vans. Den Preis nahm Hans Jörg Klein entgegen,designierter Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Ford-WerkeGmbH."Wir freuen uns sehr über die beiden Auszeichnungen für dieC-MAX-Familie", unterstrich Klein. "Sie zeigen, wie sehr Ford sichauf dem richtigen Weg befindet - mit Modellen, die in punctoFahrleistungen und -eigenschaften, aber auch hinsichtlich Qualitätund Alltagstauglichkeit die Wünsche unserer anspruchsvollen Käufererfüllen. Dies spiegelt sich in den Zulassungszahlen ebenfalls wider,denn Ford legt in Deutschland seit geraumer Zeit deutlich stärker zuals der Markt. Auch hierdurch fühlen wir uns in unserer Arbeitbestätigt und nehmen es als zusätzliche Motivation, in Zukunftunseren Kunden weiterhin Automobile anzubieten, die ihnen Freudebereiten."Die zweite Generation des Familien-Vans Ford C-MAX kam Ende 2010auf den Markt, 2015 folgte eine umfassende Modellüberarbeitung. Siesteht als 5-sitziger C-MAX sowie als Grand C-MAX mit Platz für bis zusieben Personen zur Wahl. Zu den Highlights an Bord gehört dasmoderne Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mitSprachsteuerung und 8-Zoll-Touchscreen. Hinzu kommt ein sonst nur vonhöherklassigen Fahrzeugen erwartetes Qualitäts- undAusstattungsniveau. Für die aktuelle C-MAX-Baureihe stehen unteranderem der 1,5 Liter große EcoBoost-Benziner und der 70 kW (95 PS)*beziehungsweise 88 kW (120 PS) starke Turbodiesel gleichen Hubraumszur Wahl. Dieser hochmoderne Selbstzünder emittiert im Ford C-MAXnach aktuellem WLTP-Prüfverfahren nur 128 bis 136 Gramm CO2 proKilometer1. Die Preisliste beginnt bei 17.900 Euro. Denpreisgekrönten Grand C-MAX TDCi bietet Ford mit 110 kW (150 PS) und125 kW (170 PS) ab 28.000 Euro anExakt 14.292 Autofahrer hat J.D. Power per Online-Interview zuihren Erfahrungen mit ihrem durchschnittlich zwei Jahre altenAutomobil befragt. Der Schwerpunkt der Studie lag in diesem Jahr aufder Nutzung des Fahrzeugs. Als Sieger ging in den neun betrachtetenMarktsegmenten jeweils jenes Modell hervor, das die geringsteFehlerhäufigkeit aufweist. Unter den Vans in Deutschland ist dies2018 der Ford C-MAX.Für seine monatlich mehr als vier Millionen Leser nimmt dieRedaktion von AUTO TEST, Europas Autokaufberater Nummer 1,alljährlich mehr als 500 Automodelle in allen Klassen und Segmentenunter die Lupe. Testfahrer- und wagen spulen dabei rund eine MillionKilometer ab, um klassische Kriterien wie Fahrleistungen undVerbrauch, Qualität und Sicherheit sowie die Betriebskosten eingehendzu bewerten.* Kraftstoffverbrauch der Ford C-MAX-Familie in l/100 km: 10,4 -5,1 (innerorts), 6,1 - 4,4 (außerorts), 7,7 - 4,7 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 176 - 124 g/km. CO2-Effizienzklasse: D -A.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de