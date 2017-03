Ford C-MAX-Baureihe ist Klassensieger des DEKRA-Gebrauchtwagenreports 2017 (FOTO)

Köln/Stuttgart (ots) -- Bester beim DEKRA Mängelindex in der Kategorie "Vans" - C-MAXwiederholt Erfolge von 2013 und 2015- Ford Focus setzt sich gegen 54 Konkurrenz-Modelle durch und wirdZweiter des DEKRA-Gebrauchtwagenreports in der "Kompaktklasse"- DEKRA-Gebrauchtwagenreport 2017 analysiert insgesamt 508verschiedene Fahrzeugmodelle auf Basis von 15 MillionenKfz-HauptuntersuchungenQualität und Langlebigkeit zahlen sich aus: Die FordC-MAX-Familie*, Modelljahr 2010, hat den DEKRA-Gebrauchtwagenreport2017 in der Kategorie "Vans" gewonnen und konnte sich gegen 52 andereModelle in diesem Segment durchsetzen. Als Zweitplatzierter in der"Kompaktklasse" hat der Ford Focus* (Modelljahr 2010) sogar 54Wettbewerber hinter sich gelassen. Dies gab dieSachverständigenorganisation DEKRA heute in Stuttgart auf Basis von15 Millionen Kfz-Hauptuntersuchungen (HU) bekannt. DerDEKRA-Gebrauchtwagenreport 2017 berücksichtigt 508 verschiedeneFahrzeugmodelle. Die entsprechende Trophäe nahm Gunnar Herrmann,Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH, aus den Händenvon Erik Wakolbinger, Leiter Konzernvertrieb DEKRA SE, entgegen.Bereits 2013 und 2015 hat der Ford C-MAX im Rahmen desDEKRA-Gebrauchtwagenreports jeweils Klassensiege errungen: 2013verliehen ihm die DEKRA-Experten sogar den Titel "Fahrzeug desJahres". 2012 konnten mit Ford Fiesta*, Ford Kuga* und FordS-MAX/Ford Galaxy* sogar gleich mehrere Baureihen des KölnerAutomobilherstellers ihre jeweilige Segment-Wertung für sichentscheiden. Insgesamt blickt Ford seit 2011 auf bislang siebenKlassensiege beim DEKRA-Gebrauchtwagenreport zurück.Dank seiner Methodik gilt der DEKRA-Gebrauchtwagenreport alsaussagekräftiger Indikator für die Fahrzeug-Qualität und gibtGebrauchtwagenkäufern in Deutschland eine seriöse Orientierungshilfe.Zur besseren Vergleichbarkeit ordnet die Prüf-Organisation diebetrachteten Modellreihen neun verschiedenen Segmenten zu - vomMini/Kleinwagen über die Mittelklasse bis hin zu Sportwagen/Cabrios,Geländewagen und Transportern. In die Wertung fließen ausschließlichqualitätsrelevante Mängel ein, und zwar in den BaugruppenFahrwerk/Lenkung, Motor/Umwelt und Karosserie/Rahmen/Innenraum sowieBremsanlage und Elektrik/Elektronik/Licht - ein vom Benutzerverursachter Wartungsstau wie etwa abgefahrene Reifen oderverschlissene Scheibenwischer kann das Ergebnis auf diese Weise dahernicht verfälschen.Zugleich unterscheidet der DEKRA-Gebrauchtwagenreport nachLaufleistung in den Klassen bis 50.000 Kilometer, 50.000 bis 100.000Kilometer und 100.000 bis 150.000 Kilometer. Nur Modelle, von denenin allen drei Laufleistungsklassen jeweils mindestens 1.000 Exemplareim Rahmen der HA gecheckt wurden, gingen in die Bewertung ein. IhrFahrzeug-Segment gewinnt jene Baureihe, die in allen dreiLaufleistungsklassen im Durchschnitt den besten DEKRA Mängelindex(DMI) aufweist.Seit 2007 kombiniert die praktische C-MAX-Familie viel Raum mitgroßem FahrspaßDer kompakte, zunächst nur als Fünfsitzer angebotene Familienvanfeierte 2003 als "Ford Focus C-MAX" Weltpremiere. Seit dem Faceliftim Jahr 2007 tritt die Baureihe unter dem Namen "Ford C-MAX" auf.2010 schickte Ford die zweite Generation des C-MAX ins Rennen undstellte dem Erfolgsmodell einen Zwilling zur Seite: den Ford GrandC-MAX mit seitlichen Schiebetüren und Platz für bis zu siebenPassagiere. Das bis heute aktuelle Modell startete 2015 nach einemumfassenden Facelift mit markantem Design und einem aufgewertetenInterieur neu durch. So gehört das weiter verbesserte,sprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3mit AppLink und Touchscreen zu den jüngsten Highlights an Bord deserfolgreichen Familien-Vans. Hinzu kommt ein sonst nur vonhöherklassigen Fahrzeugen erwartetes Qualitäts- undAusstattungsniveau.Für die aktuelle C-MAX-Baureihe stehen unter anderem der 1,5 Litergroße EcoBoost-Benziner mit 110 kW (150 PS)* oder 134 kW (182 PS)*und der 77 kW (105 PS)* starke Turbodiesel gleichen Hubraums zurWahl. Dieser hochmoderne Selbstzünder ist exklusiv dem fünfsitzigenC-MAX ECOnetic vorbehalten und emittiert nur 99 Gramm CO2 proKilometer1. Auch den mehrfach als "Motor des Jahres" preisgekröntenEcoBoost-Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum in den Leistungsstufen 74kW (100 PS)* und 92 kW (125 PS)* bietet Ford für dieKompaktvan-Familie an. Der C-MAX ist auf dem deutschen Markt ab18.250 Euro erhältlich, die Preisliste des Grand C-MAX beginnt bei20.850 Euro.* Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta in l/100 km: 8,3 - 3,4(innerorts), 4,9 - 3,0 (außerorts), 6,1 - 3,2 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 141 - 82 g/km. CO2-Effizienzklasse: D -A+.* Kraftstoffverbrauch des Ford Focus inklusive Ford Focus Electricin l/100 km: 10,0 - 0,0 (innerorts), 6,3 - 0,0 (außerorts), 7,7 - 0,0(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 175 - 0,0 g/km.CO2-Effizienzklasse: E - A+.* Kraftstoffverbrauch des Ford C-MAX/Grand C-MAX in l/100 km: 8,4- 4,3 (innerorts), 5,2 - 3,5 (außerorts), 6,4 - 3,8 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 149 - 99 g/km. CO2-Effizienzklasse: D -A+.* Kraftstoffverbrauch des Ford C-MAX Energi in l/100 km: 2,0(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 46 g/km.CO2-Effizienzklasse: A+.* Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga in l/100 km: 9,3 - 4,8(innerorts), 6,2 - 4,2 (außerorts), 7,4 - 4,4 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 171 - 115 g/km. CO2-Effizienzklasse: D -A.* Kraftstoffverbrauch des Ford S-MAX in l/100 km: 10,3 - 5,6(innerorts), 6,5 - 4,6 (außerorts), 7,9 - 5,0 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 180 - 129 g/km. CO2-Effizienzklasse: D -A.* Kraftstoffverbrauch des Ford Galaxy in l/100 km: 10,5 - 5,6(innerorts), 6,6 - 4,6 (außerorts), 8,0 - 5,0 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 184 - 129 g/km. CO2-Effizienzklasse: D -A.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.
Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de