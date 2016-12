Ford-Beschäftigte versüßen vielen Kindern das Weihnachtsfest (FOTO)

Köln (ots) -- Über 100 Ford-Beschäftigte engagierten sich, um möglichst vielenbenachteiligten Menschen eine fröhliche Weihnachtszeit zubescheren.- Für Kinder in Osteuropa sammelte die Ford-Belegschaft in Köln,Aachen und Saarlouis knapp 2.000 Weihnachtspäckchen.- 45 Ford-Beschäftige unterstützten ehrenamtlich denUNICEF-Weihnachtskartenverkauf.- Weihnachtliche Aktion auch im Ford-Werk in Rumänien, wo stattFahrzeugen Spielzeugautos vom Band liefen.Insgesamt sieben weihnachtliche Aktionen organisierten 104Ford-Beschäftigte in der laufenden Vorweihnachtszeit zugunstenbedürftiger Menschen. Bereits zum 13. Mal sammelten engagierteFord-Beschäftigte wieder Weihnachtspäckchen für Not leidende Kinderin Rumänien, Moldawien und der Ukraine. Insgesamt 1.946 Päckchenwurden an sieben Sammelstellen über die verschiedenen Ford Standortein Köln, Saarlouis und Aachen eingesammelt. 30 Freiwillige waren ander ehrenamtlichen Aktion beteiligt. So kamen in 13 Jahren fast25.000 Weihnachtsgeschenken zusammen.Die Päckchen gingen zunächst alle zur zentralen Anlaufstelle derOrganisationen Round Table, Old Tablers und Ladies Circle in Hanau,wo deutschlandweit die Päckchen gesammelt und anschließend mit einem30 LKW starken Konvoi Richtung Osteuropa geschickt wurden. Begleitetwurde der Konvoi von rund 100 Helfern, die vor Ort die rund 70.000Päckchen in kleinere Transporter umladen, zu den einzelnenKindergärten, Schulen oder Kinderheimen bringen und dort verteilen.Ein Ford-Mitarbeiter begleitete als Fahrer eines Sattelzuges denKonvoi, um die Präsente sicher an ihr Ziel zu bringen.Darüber hinaus unterstützten die Autobauer auch regionale Aktionenaus Köln und Umgebung. In sechs Bereichen innerhalb der Ford FiestaFertigung waren vom 21. November bis 16. Dezember Weihnachtsbäumeaufgestellt, an denen insgesamt 480 Wunschzettel von bedürftigenKinder, Jugendlichen und Senioren hingen. Immerhin 400 Wünschekonnten die Ford-Beschäftigten erfüllen, indem sie das gewünschteGeschenk kauften und weihnachtlich verpackten. Neben den üblichenWünschen wie Bücher oder Spielsachen befanden sich darunter auchGutscheine für Kino- oder Schwimmbadbesuche, Schulranzen oderMitgliedsbeiträge für Sportvereine. Vertreter aus zwei sozialenEinrichtungen haben ihre Geschenke am 16. Dezember stellvertretenddirekt in Empfang genommen, den Rest lieferten vier Ford-Beschäftigtedirekt an die Institutionen.Aber auch die Kinderhilfsorganisation UNICEF kam in den Genuss desehrenamtlichen Engagements der Ford Belegschaft: 45 Beschäftigte derFord-Werke verkauften vier Wochen lang auf zwei KölnerWeihnachtsmärkten Grußkarten, deren Erlös den UNICEF-Hilfsprojektenzu Gute kommt. Aber auch kleinere Projekte bewirken Gutes.Beispielsweise sendete der zwölf-köpfige Ford Chor den Gästen einerNikolausfeier des Seniorennetzwerkes in Köln-Höhenberg einenmusikalischen Adventsgruß.Möglich macht dies das Community Involvement-Programm des KölnerAutomobilherstellers. Ford-Beschäftigte können bereits seit Mai 2000ehrenamtlich ihr Know-how und ihre Arbeitskraft für die Realisierungvon gemeinnützigen Projekten zur Verfügung stellen. Sie werden dafürbis zu 16 Arbeitsstunden oder zwei Arbeitstagen pro Jahr bezahlt vonihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit freigestellt.Eine ganz andere Aktion wurde im Ford-Werk im rumänischen Craiovagestartet. Dort liefen statt Ford B-MAX Mustang-Spielzeugautos vomBand, die von der Ford-Belegschaft weihnachtlich eingepackt undanschließend an bedürftige Kinder verteilt wurden. Ein Video dazufindet sich hier: https://youtu.be/BuP2PLiiSJE# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell