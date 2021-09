Ford Aktie: Deshalb steigt die Aktie heute!

Ford Motor Co (NYSE:F) notiert am Dienstag höher, nachdem das Unternehmen Pläne bekannt gegeben hat, mit zwei neuen Standorten in Tennessee und Kentucky Elektrofahrzeuge in großem Umfang für amerikanische Kunden bereitzustellen.

Die Standorte in Tennessee und Kentucky sollen die nächste Generation von Elektro-Lkw der F-Serie sowie die Batterien für künftige Elektrofahrzeuge von Ford und Lincoln produzieren.

Nach eigenen Angaben plant Ford die größte



