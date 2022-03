Ford-Aktie: Was kommt als Nächstes?

Überblick

Ford Motor Co (NYSE:F) fiel am Dienstagmorgen um mehr als 5%. Ford hat bekannt gegeben, dass die Heimladestation für den in Kürze auf den Markt kommenden F-150 Lightning 1.310 Dollar kosten wird. Der alteingesessene Autohersteller wird in diesem Frühjahr mit der Auslieferung seines elektrischen Pick-ups beginnen und hatte bis Anfang Dezember rund 200.000 Vorbestellungen erhalten.

Trotz der Beliebtheit seiner neuen Elektromodelle hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung