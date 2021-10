Ford Aktie: Was kommt als Nächstes?

Ford Motor Co. (NYSE:F) Aktien werden höher gehandelt. Am Freitagabend sagte Jim Cramer, dass ihm die Aktie besser gefalle als einige andere Elektrofahrzeugaktien. Die Lucid Group Inc. (NASDAQ:LCID) ist seiner Meinung nach zu hoch gegriffen und er mag Ford mehr.

Ford liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 0,79 % höher bei 15,24 $.

Ford Tages-Chartanalyse Die Aktie ist aus dem ausgebrochen, was technische Händler ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!