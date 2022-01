Ford Aktie: Warum die Aktie heute neue 52-Wochen-Höchststände erreicht!

Ford Motor Co (NYSE:F) notiert am Dienstag höher, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, die Produktion des vollelektrischen Lkw F-150 Lightning nahezu zu verdoppeln.

Das ist passiert

Ford steigert die Produktionspläne aufgrund der hohen Nachfrage. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen in seinem Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn, Michigan, künftig 150.000 Lkw pro Jahr produziert werden. Der F-150 Lightning befindet sich in der letzten ...



