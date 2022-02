Ford Aktie: Verkauf des “Mustang Mach E” im Januar gestiegen!

Ford Motor Co (NYSE:F) sagte am Mittwoch, dass im Januar mehr Mustang Mach-Es in den USA verkauft wurden als in den Vormonaten, aber das Volumen war weniger als die Hälfte des ikonischen gasbetriebenen Mustangs.

Der in Dearborn, Michigan, ansässige Automobilhersteller gab an, im Januar 2.370 Mach-Es verkauft zu haben, was einem Anstieg von etwa 1 % im Vergleich zum Vormonat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung