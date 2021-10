Ford-Aktie: Investiert 316 Millionen Dollar in UK EV-Werk!

Überblick(NYSE:F) will bis zu 230 Millionen Pfund (316 Millionen Dollar) investieren, um in seinem Werk in Halewood in Nordengland Komponenten für Elektroautos herzustellen, berichtet Reuters. Das Ford-Werk wird ab Mitte 2024 jährlich rund 250.000 Aggregate produzieren und damit der erste europäische Standort sein, an dem Ford Teile für Elektrofahrzeuge herstellt, heißt es in dem Bericht weiter. “Dies ist ein wichtiger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!