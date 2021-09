Ford Aktie: Händler erstellen angeblich gefälschte Kundenbestellungen!

Ford Motor Co (NASDAQ:F) will, dass die Bronco-Händler aufhören, sich falsche Kunden auszudenken, um in der Warteschlange für die Zuteilung des beliebten Lastwagens weiterzukommen, berichtete Jalopnik am Dienstag.

Ford-Händler oder Mitarbeiter von Händlern in den Vereinigten Staaten haben angeblich gefälschte Buchungen für Kunden vorgenommen, die gar nicht existieren oder nicht vorhaben, einen Bronco zu kaufen.

Auf diese Weise können die Händler ...



