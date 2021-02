Ford Aktie: Ford will in Europa bis 2030 vollelektrisch fahren!

Die Ford Motor Company (NYSE: F) investiert 1 Milliarde Dollar in eine Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge (EV) in Köln, Deutschland, um sein gesamtes Pkw-Angebot in Europa bis Mitte 2026 “emissionsfrei, vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid” zu machen, mit einem “vollständig elektrischen” Angebot bis 2030, berichtet CNBC. Das Unternehmen wird das bestehende Kölner Montagewerk in eine EV-Anlage umwandeln. “Unsere heutige Ankündigung, unser Kölner Werk, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Silber



mehr >