Ford-Aktie: Ford putzt den Ranger raus

mid Groß-Gerau – Während große Teile der Auto-Welt derzeit in China neueste Innovationen präsentieren, sorgt Ford dafür, den Blick auch ins nicht ganz so weit entfernte Ausland zu richten. In Birmingham präsentiert der Autobauer auf der Nutzfahrzeugmesse einige spannende Neuheiten, darunter ein Sondermodell des Pick-ups Ranger.

Der Ford Ranger Wildtrak X fährt mit der Metallic-Lackierung „Performance-Blau“ und als Kontrast mit Karosserie-Elementen in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.