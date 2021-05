Ford Aktie: Ford erhöht 5-Jahres-EV-Investitionsziel auf $30B!

Ford Motor Co (NYSE:F) kündigte am Mittwoch an, dass das Unternehmen im Rahmen eines neuen Turnaround-Plans die Ausgaben für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen bis 2025 auf 30 Milliarden Dollar erhöhen will und erwartet, dass bis 2030 40% der Autoverkäufe auf Elektrofahrzeuge entfallen werden.

Was geschah

Die Nachricht schickte die Aktien des Unternehmens in die Nähe eines Fünfjahreshochs.

Ford hatte im Februar gesagt, dass es



