Ford Aktie: Endlich ist der Neustart in Sicht!

Angesichts der Corona-Pandemie haben die Autobauer auch in Deutschland die Bänder auf Eis gelegt. Eine Situation, die so schnell wie möglich wieder in Richtung Normalität umgekehrt werden soll. Jetzt hat auch der US-Autobauer Ford einen ersten Fahrplan zum weiteren Vorgehen in der Bundesrepublik veröffentlicht.

Ab dem 4. Mai soll es in Deutschland langsam wieder losgehen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters will der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung