Ford-Aktie: Elon Musk schießt gegen Ford!

Elon Musk, CEO vonTesla Inc. (NASDAQ:TSLA), hat am SonntagFord Motor Co. (NYSE:F) dafür kritisiert, dass das Unternehmen seine batteriebetriebenen Mustang Mach-E Modelle in Mexiko und nicht in den Vereinigten Staaten produziert.

Musks Streitpunkt bezog sich auf einen Tweet von Whole Mars Blog, der darauf hinwies, dass neue von den Gewerkschaften gebaute Elektrofahrzeuge einen zusätzlichen Steueranreiz von 4.500 Dollar erhalten könnten, was ...



