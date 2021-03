Ford Aktie: Chip-Knappheit fordert weiter ihren Tribut!

Der weltweite Mangel an Halbleiterchips lähmt weiterhin die Autohersteller, da Ford Motor Co (NYSE:F) zwei Montagewerke stilllegt, während Nissan Motor Co (OTC:NSANY) der jüngste japanische Autohersteller ist, der die Produktion in den Vereinigten Staaten reduziert.

Was geschah

Ford wird seine hochprofitablen F-150 Pickup Trucks und Edge SUVs in Nordamerika ohne bestimmte Teile montieren und zwei Montagewerke aufgrund des weltweiten Halbleiterchip-Mangels stilllegen, berichtete Reuters ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



