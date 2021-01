Ford Aktie: Beginnt mit der Auslieferung des Mustang Mach-E!

Eines der am meisten erwarteten Elektrofahrzeuge kommt noch vor Ende 2020 auf den Markt und könnte ein positiver Katalysator für einen traditionsreichen Automobilhersteller auf dem Weg ins neue Jahr sein.

Die erste 2021 Ford Mustang Mach-E Auslieferung fand am Dienstag in Dallas, Texas statt, laut InsideEVs. Das Auto von Ford Motor Company (NYSE:F) wird in Mexiko produziert, so dass Texas kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung