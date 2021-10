Ford-Aktie: Aufwärtstrend bleibt!

Ford Motors Co (NYSE:F) wird am Mittwoch nach der Schlussglocke seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Aktie erreichte am 21. Oktober einen neuen Höchststand von 16,70 $ und hat seitdem in der Konsolidierung über 6 % ihres Wertes verloren.

Als Ford am 28. Juli seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichte, stieg die Aktie am folgenden Tag um fast 7 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung