Ford-Aktie: Auf dem absteigenden Ast?

US-Verkaufsergebnisse für April veröffentlicht Ford gab an, im vergangenen Monat 176.956 Fahrzeuge in den USA verkauft zu haben, was einem Rückgang von 10,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen stiegen jedoch im Jahresvergleich um 139%, was auf die Stärke des Mustang Mach E und der E-Transit-Fahrzeuge zurückzuführen ist. Die Verkäufe von Neufahrzeugen, einschließlich Bronco, Bronco Sport, Mustang… Hier weiterlesen