Ford-Absatz im November weiterhin konstant stark

Köln (ots) -- Im November verzeichnete Ford 23.366 Pkw-Neuzulassungen undliegt damit nochmals über den bereits sehr starken Absatzzahlendes Vormonats (22.365)- Damit erzielte der Kölner Automobilhersteller mit einem PKWMarktanteil von 7,81 Prozent die höchste Novemberzulassung seit1998- Stetiger Wachstumskurs wird fortgesetzt: In den ersten elfMonaten legt Ford mit 257.055 PKW-Neuzulassungen um 9,57 Prozentgegenüber dem Vorjahreszeitraum zu und wächst damit deutlichstärker als die Autoindustrie in Deutschland insgesamt (3,91Prozent)- Dies bedeutet für Ford auch den höchsten Pkw-Absatz von Januarbis November seit 2002 (mit Ausnahme von 2009, dem Jahr derUmweltprämie)Ford bestätigt auch im November seinen Wachstumskurs in Deutschland. LautKraftfahrtbundesamt (KBA) verzeichnete Ford im November 2019 23.366Neuzulassungen und legt damit gegenüber dem Vorjahresmonat nochmals um fast zweiProzent zu und erreicht das beste Ergebnis seit 1998. Auch kumuliert kann sichder Zuwachs sehen lassen: Mit 257.055 Pkw-Neuzulassungen errechnet sich eineSteigerung von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (234.612). Über diegesamte Automobilbranche gesehen wächst Ford in den ersten elf Monaten bei denPKW-Zulassungen damit deutlich stärker als der Wettbewerb (plus 3,91 Prozent)und erreicht den höchsten Pkw-Absatz seit 2002 (mit Ausnahme von 2009, dem Jahrder Umweltprämie).Zu verdanken ist dies in erster Linie den Modellen Ford Kuga, Tourneo Courierund Galaxy.Die Schwestermodelle Transit tragen hingegen zum sehr guten Ergebnis bei denleichten Nutzfahrzeugen bei. Von Januar bis November wurden nach eigenen Angabeninsgesamt 51.059 leichte Nutzfahrzeuge zugelassen, eine Steigerung von 9,48Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Über beide Kategorien summiert sich der Absatz nach Herstellerangaben allein imNovember auf 28.514 (Steigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat)und kumuliert von Jahresbeginn an auf 308.114 Fahrzeuge (Steigerung von 9,55Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum)."Auch der November bestätigt, woran wir dieses Jahr gemeinsam mit dem Handelhart gearbeitet haben. Wir festigen den hervorragenden Trend der ersten elfMonate dieses Jahres und setzen unseren Wachstumskurs fort," freut sich HansJörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH. "Deutlichmehr als die Branche zu wachsen, macht uns stolz, und wir gehen davon aus, dasssich das auch am Jahresende entsprechend im Marktanteil niederschlägt."