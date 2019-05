Ford 1,0-Liter-EcoBoost-Motor gewinnt 2019 zum elften Mal International Engine and Powertrain of the Year (IEPOTY)-Titel (FOTO)

Köln (ots) -- 1,0-Liter-EcoBoost von Ford wurde als International Engine andPowertrain of the Year 2019 (IEPOTY) in der Kategorie "Sub-150 PS"ausgezeichnet- Der kraftstoffeffiziente Dreizylinder-Benziner mit branchenweiterster Zylinder-Deaktivierung hat seit 2012 insgesamt elfIEPOTY-Auszeichnungen erhalten- Das innovative Aggregat ist mit einer Leistung von bis zu 103 kW(140 PS) verfügbar und dient als Antrieb in mehr als einem Viertelaller 2018 in Europa verkauften Ford-Fahrzeuge. Seit 2012 haben sichmehr als 1,6 Millionen Kunden für Ford-Fahrzeuge mit dem1,0-Liter-EcoBoost-Motor entschieden- Motor hat Schlüsselfunktion in Bezug auf künftige, elektrifizierteFord-Modelle, etwa dem Ford Fiesta und dem Ford Focus mitMild-Hybrid-Technologie sowie dem Ford Transit Custom und demFord Tourneo Custom mit Plug-in-Hybrid-AntriebDer hocheffiziente 1,0-Liter-EcoBoost-Motor von Ford wurde heutein der Kategorie "Sub-150 PS" zum International Engine and Powertrainof the Year 2019 (IEPOTY) gekürt - damit hat der innovativeDreizylinder seit dem Jahr 2012 insgesamt elf Auszeichnungen von derIEPOTY-Jury erhalten.Der kompakte, reibungsarm konzipierte Motor mit einer Leistung vonbis zu 103 kW (140 PS) sorgt für ein kraftvolles undreaktionsfreudiges Fahrgefühl. Mehr als ein Viertel aller 2018verkauften Ford-Fahrzeuge, über 410.000 Stück, wurden mit dem1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor ausgestattet - vom Ford Fiesta bis hinzum Ford Transit Connect-Transporter.Ford hat kürzlich den für die Modelle Ford Focus und Ford TransitConnect angebotenen 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor nochmalsverbessert, um mit Technologien wie der branchenweit erstenZylinder-Deaktivierung bei einem Dreizylinder-Motor eine noch höhereKraftstoffeffizienz zu erzielen.Signifikante Verbesserungen am Zylinderkopf, an derKraftstoffeinspritzung und an der Emissionskontrolle ergänzenebenfalls die Kerntechnologien des EcoBoost-Motors, dazu zählen dieTurboaufladung, die Hochdruck-Direkteinspritzung und die variableNockenwellensteuerung (Ti-VCT). Der fortschrittlich weiterentwickelteMotor wird in diesem Jahr in weiteren Ford-Modellen eingeführt."Der 1,0-Liter-EcoBoost setzt im Bereich kompakter Benzinmotorenimmer neue Meilensteine. Seit 2012 hat er insgesamt elfAuszeichnungen von der IEPOTY-Jury erhalten", sagte Carsten Weber,Manager Research & Advanced Powertrain Engineering, Ford of Europe."1,6 Millionen Exemplare wurden seither in Ford-Fahrzeugen verbaut,er wurde stetig weiterentwickelt, doch noch immer entdecken wirweiteres Potenzial. Als nächstes werden elektrifizierte Antriebe inKombination mit dem mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Motor auf den Marktkommen."Die IEPOTY-Jury, das sind 70 namhafte Motor-Journalisten undExperten aus 31 Ländern, bewerteten den 1,0-Liter-EcoBoost von Fordmit 145 Punkten. Damit gewann das Aggregat in der "Sub-150PS"-Kategorie mit 26 Punkten Vorsprung vor den Antrieben desWettbewerbs. Sein Debüt feierte der 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinderim Jahre 2012 in der damaligen Ford Focus-Baureihe, dies war dieInitialzündung für einen regelrechten Branchentrend hin zuturbogeladenen Dreizylinder-Benzinmotoren mit geringem Hubraum undhoher Leistung."Seit seiner erstmaligen Auszeichnung im Jahr 2012 hat sich dieseskleine Juwel bewährt, und die meisten anderen Hersteller sind nochmit der Aufholjagd beschäftigt", sagte Nicol Louw, Car South Africaund Mitglied der IEPOTY-Jury.Ford kündigte Anfang dieses Jahres an, dass der1,0-Liter-EcoBoost-Motor die Basis für die neuen Fiesta- undFocus-Varianten mit Mild-Hybrid-Antrieb bilden wird. DieMild-Hybrid-Technologie nutzt einen integrierten, riemengetriebenenStarter-Generator (BISG). Anstelle der herkömmlichen Lichtmaschineermöglicht der BISG das Rekuperieren und Speichern von Energie, diesonst beim Ausrollen oder Bremsen des Fahrzeuges verlorengehen würde.Als Energiespeicher dient ein luftgekühlter 48Volt-Lithium-Ionen-Akku.Der BISG fungiert bei Bedarf auch als elektrischer Motor, der diegespeicherte Energie nutzt um zusätzliches Drehmomentbereitzustellen. Dadurch wird die Arbeitsbelastung des Benzinmotorsreduziert und die Kraftstoffeffizienz weiter maximiert. Darüberhinaus sorgt der BISG für ein besseres Ansprechverhalten,insbesondere bei niedrigeren Motordrehzahlen. Mittels des BISG wirddas Turboloch bei niedrigen Drehzahlen so massiv abgeschwächt, dassdie Ford-Ingenieure einen größeren Turbolader nutzen und damit dieLeistung des 1,0-Liter-EcoBoost-Motors auf bis zu 114 kW (155 PS)steigern können.Der vielseitige 1,0-Liter-EcoBoost wird auch bei denFord-Nutzfahrzeugmodellen Transit Custom und Tourneo Custom mitPlug-In Hybrid-Antrieb zum Einsatz kommen. Um den Nutzen für Umweltund Kunden umfassend zu verstehen, wird der Ford Transit CustomPlug-In Hybrid derzeit in London getestet. Weitere Tests werden imspanischen Valencia sowie in Köln folgen.Die Liste der bisherigen IEPOTY-Awards für den Ford1,0-Liter-EcoBoost:- Gesamtsieger: 2012, 2013 und 2014- Bester neuer Motor: 2012- Bester Motor bis 1 Liter Hubraum: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und2017- Gewinner in der "Sub-150 PS"-Kategorie: 2019Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta mit 1,0-l-EcoBoost-Motor:4,8-4,6 l/100 km (kombiniert); CO2-Emissionen: 109-105 g/km(kombiniert)Kraftstoffverbrauch des Ford Focus mit 1,0-l-EcoBoost-Motor:4,9-4,7 l/100 km (kombiniert); CO2-Emissionen: 110-107 g/km(kombiniert)Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Connect mit1,0-l-EcoBoost-Motor: 6,4 l/100 km (kombiniert); CO2-Emissionen: 146g/km (kombiniert)Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta Mild-Hybrid mit1,0-l-EcoBoost-Motor (voraussichtlich): 4,9 l/100 km (kombiniert);CO2-Emissionen: 112 g/km (kombiniert)Kraftstoffverbrauch des Ford Focus Mild-Hybrid mit1,0-l-EcoBoost-Motor (voraussichtlich): 4,7 l/100 km (kombiniert);CO2-Emissionen: 106 g/km (kombiniert)Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybrid mit1,0-l-EcoBoost-Motor (voraussichtlich): 3,3 l/100 km (kombiniert);CO2-Emissionen: 75 g/km (kombiniert)Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid mit1,0-l-EcoBoost-Motor (voraussichtlich): 3,3 l/100 km (kombiniert);CO2-Emissionen: 75 g/km (kombiniert)Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlicherhältlich ist.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure,WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH 0221/90-17518ihennen1@ford.comDetlef JenterFord-Werke GmbH0221/90-18745djenter@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell