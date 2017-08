Köln (ots) -- Noch bis 31. August 2017 laden die Toys"R"Us Märkte in Hamburgund Köln sowie die Filialen in München-Freimann, Berlin-Mitteund Berlin-Schöneberg zum kostenfreien Kinobesuch von Star Wars:Das Erwachen der Macht ein.- Im Anschluss an die Filmvorführung beginnt für alleTicketinhaber nach Mitternacht am 1. September 2017 direkt imausgewählten CinemaxX Kooperationskino der exklusive Verkauf derbrandneuen Spielwaren und Fanartikel zum Film Star Wars: Dieletzten Jedi.- Vom 1. bis 30. September findet in allen Toys"R"Us Märkten inDeutschland ein Star Wars Augmented Reality Gewinnspiel statt.Gerade aus dem Sommerurlaub wieder daheim, kann für kleine wiegroße Star Wars Fans die kalte Jahreszeit nun nicht schnell genugbeginnen: Dann heißt es mit dem Kinostart von Star Wars: Die letztenJedi (14. Dezember 2017) endlich wieder in galaktische Welteneintauchen und mit der guten Seite der Macht mitfiebern. Bereits imSeptember ziehen die brandneuen Spielwaren und Fanprodukte zumneuesten Star Wars Abenteuer in die Regale der Händler ein. Toys"R"Usinitiiert in Kooperation mit der CinemaxX Entertainment GmbH und TheWalt Disney Company Germany zu diesem Anlass für alle Fans ein ganzbesonderes Highlight: die exklusive Star Wars Midnight Kinoaktion mitdem Verkaufsstart der brandneuen Star Wars Produkte ab 00.01 Uhr am1. September 2017.Kostenfreie Kinotickets für den Film Star Wars: Das Erwachen derMachtNoch bis 31. August gibt Toys"R"Us in allen Filialen in Hamburgund Köln sowie in den Märkten in München-Freimann, Berlin-Mitte undBerlin-Schöneberg kostenfreie Kinotickets* für die Vorführung desFilms Star Wars: Das Erwachen der Macht in einem ausgewähltenregionalen CinemaxX-Kino aus. Der Einlass zur Kinovorführung für alleTicketinhaber findet am 31. August 2017 um 20.30 Uhr statt.Exklusiver Verkaufsstart der neuen Star Wars ProdukteIm Anschluss an die Filmvorführung haben alle Teilnehmer derAktion die Möglichkeit, als erste die allerneusten Spielwaren undFanartikel zur Star Wars: Die letzten Jedi direkt im Kino zuerwerben. Der exklusive Verkaufsstart beginnt direkt nach Mitternacht- am "Force Friday II", den 1. September 2017, um 0.01 Uhr."In den vergangenen Jahren stießen unsere Aktionen zum Launch vonneuen Star Wars Produkten auf sehr hohe Resonanz. Der Andrang wargroß und vor der Öffnung der Märkte um Mitternacht bildeten sichlange Schlangen", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerinbei Toys"R"Us Central Europe. "In diesem Jahr verlagern wir unseren'Force Friday' ins Kino. Da bleiben die Fans im Falle vonSchlechtwetter zum einen trocken, zum anderen kommt beim Star Wars:Erwachen der Macht bereits echtes Star Wars Feeling auf."Star Wars - Augmented Reality GewinnspielUnmittelbar mit dem Start des Verkaufs der neusten Star WarsProdukte zum Film lädt Toys"R"Us in allen Märkten in Deutschland vom1. bis 30. September 2017 zum Augmented Reality Gewinnspiel ein. Wiefunktioniert das? Unter dem Motto "Find the Force" gilt es für Fans,unter Nutzung der kostenfreien Star Wars App zum Gewinnspiel, in denMärkten versteckte Star Wars Figuren zu finden, ein Foto mit sich undder virtuellen Figur aufzunehmen und dieses per E-Mail an Toys"R"Uszu senden. Unter allen Teilnehmern verlost der Spielwarenhändlergalaktische Preise.Über TOYS"R"USToys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweiteMarktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Imdeutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowiejeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle desUnternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächertenAngebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarkenaus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führtToys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktiveKundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zugünstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einengroßen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unterwww.toysrus.de.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 418E-Mail: heykingm@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell