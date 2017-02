Forbes Travel Guide kündigt Sternebewertung 2017 an

Atlanta (ots/PRNewswire) -- 175 Hotels rund um die Welt erhalten die begehrteFünf-Sterne-Bewertung; 38 neue Objekte erhalten erstmals die höchsteAuszeichnung- Die Einführung in 20 neuen Destinationen - mit der größten undvielfältigsten Gruppe an Gewinnern - setzt die Expansion dieserAuszeichnung nach Australien und in den pazifischen Raum fort- Bali entpuppt sich mit drei Fünf-Sterne- und zehnVier-Sterne-Bewertungen sowie mit drei empfohlenen Hotels alsLuxus-Hotspot ; zwei internationale Hotels erhalten rekordverdächtigesechs Fünf-Sterne-BewertungenForbes Travel Guide veröffentlichte heute seine 59. Liste derweltweiten Empfänger einer Sternebewertung und setzt somit seinenäußerst selektiven Ansatz für die Anerkennung der weltweiterlesensten Objekte sowie der Auszeichnung für einen perfekten,intuitiven Service fort.2017 zählen zu den Preisträgern 22 neue Fünf-Sterne-Hotels, 76neue Vier-Sterne-Hotels und 83 neue Hotels in der KategorieEmpfohlen. Weitere Erstgewinner umschließen siebenFünf-Sterne-Restaurants, 13 Vier-Sterne-Restaurants und 12 empfohleneRestaurants. Die Liste zeichnet auch neun neue Fünf-Sterne-Spas und35 neue Vier-Sterne-Spas aus. Hier(http://www.forbestravelguide.com/about/awardwinners) können Sie dievollständige Gewinnerliste abrufen.Im Rahmen seiner weiteren globalen Expansion bewertet ForbesTravel Guide nun Objekte in 42 Ländern in ganz Amerika, Europa sowieim Asien-Pazifik-Raum und plant 2018 auch den Nahen Osten und Afrikaeinzubeziehen. Zu den im Jahr 2017 neu hinzugefügten internationalenDestinationen zählen: Bali, Barcelona, Bogota, Budapest, Cartagena,County Kildare (Irland), Dublin, Kyoto, Lima, Lissabon, Manila,Melbourne, Monte Carlo, München, Osaka, Santiago, Seoul, St. Tropez,Sydney, Venedig und Zürich."Die diesjährigen mit Sternen ausgezeichneten Objekte - die größteund internationalste Gruppe in der Unternehmensgeschichte - erzielteeinen makellosen Qualitätsstandard für Gastlichkeit, was unsereGesamtmission unterstrich, einen positiven Beitrag zurinternationalen Tourismusbranche sowie zur individuellenHotelerfahrung zu leisten", kommentierte Gerard J. Inzerillo, ChiefExecutive Officer von Forbes Travel Guide. "Wir freuen uns darauf,die Empfänger der Sternebewertung 2017 auszuzeichnen - eineaußergewöhnliche Gruppe von Hotels, Restaurants und Spas mit einerausgeprägten Servicekultur. In einer Online-Umgebung, die vonUnübersichtlichkeit und Durcheinander geprägt ist, stellt ForbesTravel Guide die vertrauenswürdigste Informationsquelle dar, umGästen bei der informierten Entscheidungsfindung zu helfen", sagteInzerillo. "Wir sind stolz, jedem einzelnen zu gratulieren, der sichfür seine Gäste und Mitarbeiter eingesetzt hat."Um die diesjährige Auszeichnung zu feiern, werden Sternegewinnerzur Forbes Travel Guide All-Star Celebration am 2. März in New YorkCity eingeladen. Teilnehmer werden eine Auswahl an Gerichtengenießen, die von preisgekrönten Köchen und Legenden derinternationalen Feinschmeckerwelt zubereitet werden, einschließlich:Jose Garces, Amada; Christian Pratsch, Asiate; Daniel Boulud, Daniel;Mario Batali und Joe und Lidia Bastianich, Del Posto; Jean-GeorgesVongerichten, Jean-Georges; Geoffrey Zakarian, The Lambs Club; undMichael White, Vaucluse.HÖHEPUNKTE, TRENDS UND WISSENSWERTES FÜR 2017- Nach Zahlen - Unter den 1.464 Gewinnern befinden sich 175Fünf-Sterne- und 478Vier-Sterne-Bewertungen sowie 237 Hotelempfehlungen.- Insgesamt erhielten 62 Fünf-Sterne- und 176-Vier-Sterne sowie 73empfohlene Restaurant eine Auszeichnung.- In der Kategorie Spas schafften es insgesamt 56 Fünf-Sterne- und207 Vier-Sterne-Plätze eine Auszeichnung zu erzielen.- Die Schönheit der Vielfalt Während sich die Siegergruppe 2017hinsichtlich Größe, Standort und Stil durch Vielfältigkeitauszeichnet, werden sie durch ein übergeordnetes Motto miteinanderverbunden: Sie alle bieten eine ganz besondere Erfahrung. NeueFünf-Sterne-Hotels reichen vom brandneuen frischen und originellenFaena Hotel Miami Beach und der kürzlich renovierten Grande DameRitz Paris bis zum absolut erstklassigen All-Suite-Hotel TheRitz-Carlton, Macau. Auch Boutique-Hotels setzten sich stark in derFünf-Sterne-Kategorie durch, einschließlich Cabo San Lucas'87-Zimmer-Hotel The Resort at Pedregal, Londons 30-Zimmer-Hotel 41und Roms 14-Suiten-Hotel Portrait Roma. Die gleiche Vielfaltfindet sich unter den Vier-Sterne-Gewinnern, zu denen St. LuciasJade Mountain Resort zählt, dessen 29 Drei-Wand-Suiten direktenAußenzugang bieten und entweder über ihren privaten Infinity Pooloder ein Jacuzzi verfügen, sowie das Mystic, Connecticuts SpicerMansion - ein neues 8-Zimmer-Hotel, in dem Gäste mit einemMonogramm versehenen Kissen und einem BMW-Chauffeurdienst verwöhntwerden.- Neu und erwähnenswert- Unter den neuen Destinationen entpuppte sich Bali als der großeLuxus-Sieger. Der neue Luxus-Hotspot ergatterteFünf-Sterne-Bewertungen für drei Hotels (Four Seasons Resort Baliin Jimbaran Bay, Four Seasons Resort Bali in Sayan und The Villasin Ayana). Ebenfalls lassen sich hier beeindruckende zehnVier-Sterne-Hotels und drei empfohlene Objekte finden.- Manila startete mit zwei Fünf-Sterne-Hotels (Marco Polo OrtigasManila, Sky Tower im Solaire Resort and Casino), einem Quartett vonVier-Sterne-Objekten (Fairmont Makati, Hyatt City of Dreams Manila,Raffles Makati, Sofitel Philippine Plaza Manila) und zweiempfohlenen Hotels (Makati Shangri-La, Manila, und Pan PacificManila).- In Australien wurden das Crown Towers Melbourne und The Darling inSydney zu den ersten entsprechenden Hotels mitFünf-Sterne-Auszeichnung. Zusätzlich sorgte Melbourne für einVier-Sterne-Hotel (Park Hyatt Melbourne) und zwei empfohleneObjekte (Grand Hyatt Melbourne und The Langham, Melbourne). Sydneybrachte es auf zwei Vier-Sterne-Hotels (The Langham, Sydney, undPark Hyatt Sydney) sowie auf zwei empfohlene Hotels(InterContinental Sydney Double Bay, und Shangri-La Hotel, Sydney).- Zahlreiche europäische Destinationen feierten ihren Auftakt miteinem Fünf-Sterne-Objekt: Budapest (Four Seasons Hotel GreshamPalace Budapest), Barcelona (Mandarin Oriental, Barcelona), dasFrench Riviera (Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel)und Venedig (Belmond Hotel Cipriani).- Rundum Sterne- Eine Elitegruppe von elf Objekten erhieltFünf-Sterne-Auszeichnungen für ihr Hotel, Restaurant und Spa. Zudiesen dreifachen Fünf-Sterne-Gewinnern zählen: Banyan Tree Macau;The Broadmoor in Colorado Springs; The Cloister in Sea Island,Georgia; Fairmont Grand Del Mar in San Diego; The Landmark MandarinOriental, Hongkong; Mandarin Oriental, Las Vegas; MandarinOriental, Macau; Mandarin Oriental, Miami; Montage Laguna Beach;Ocean House in Watch Hill, Rhode Island; und Wynn Las Vegas.- Das Altira Macau und Four Seasons Hotel Hong Kong erhielteninsgesamt vier Fünf-Sterne-Bewertungen für das Hotel, Spa und zweiRestaurants.- Das Crown Towers Macau hat insgesamt fünf Fünf-Sterne-Bewertungenfür Hotel, Spa und drei Restaurants gewonnen.- Das Mandarin Oriental, Hongkong, und Wynn Macau stellten mitinsgesamt sechs Fünf-Sterne-Bewertungen für das Hotel, Spa und dreiRestaurants einen neuen Rekord auf.- Wo die Hotel-Sterne am hellsten strahlen- In den Vereinigten Staaten befindet sich die höchste Anzahl vonFünf-Sterne-Hotels in: Kalifornien (18), New York (9), Florida (8),Massachusetts (6) und Nevada (5). Kalifornien gewann dieses Jahrzwei neue Fünf-Sterne-Hotels dazu: Napas Solage, An Auberge Resort,und San Diegos Fairmont Grand Del Mar.- US-Städte mit der höchsten Anzahl an Fünf-Sterne-Hotelsumschließen: New York (8), Beverly Hills (5), Las Vegas (5) undMiami (5).- Weltweit zählen zu den Städten mit den meisten Fünf-Sterne-Hotels:Macau (10), Paris (10), London (9) und Hongkong (8). Macau undParis stehen mit jeweils einem neuen Gewinner für 2017 Kopf anKopf.- Wo die Restaurant-Sterne am hellsten strahlen- In den Vereinigten Staaten befindet sich die höchste Anzahl vonFünf-Sterne-Restaurants in: New York (7), Kalifornien (6) undNevada (6).- Las Vegas' Fine-Dining-Szene erlebt mit drei neuenFünf-Sterne-Bewertungen einen Aufwärtstrend: Le Cirque Las Vegasund Picasso, beide im Bellagio, und Wing Lei im Wynn Las Vegas.- Weltweit zählen zu den Städten mit den meistenFünf-Sterne-Restaurants: Macau (11) und Hongkong (8).- Wo die Spa-Sterne am hellsten strahlen- In den Vereinigten Staaten befindet sich die höchste Anzahl vonFünf-Sterne-Spas in: Kalifornien (8), Florida (5) und Nevada (5).Kaliforniens zwei neue Fünf-Sterne-Spas sind das Meadowood Spa inNapa und The Spa im Beverly Wilshire in Los Angeles.- Das brandneue und prächtige Meadowood Spa verschafft Napa Valley zuseinem ersten Fünf-Sterne-Spa.- Weltweit zählen zu den Städten mit den meisten Fünf-Sterne-Spas:Macau (7), Hongkong (5) und Shanghai (4).- Sense, A Rosewood Spa in Mayakoba ist das erste und einzigeFünf-Sterne-Spa in Mexiko.Bitte klicken Sie für weitere Details zur Erstellung von ForbesTravel Guides Sternebewertungen hier(http://www.forbestravelguide.com/about/forbes-travel-guide).Um die vollständige Liste der 2017 Forbes Travel GuideSterneempfänger einzusehen, klicken Sie bitte hier(http://www.forbestravelguide.com/about/awardwinners).Um die Bilder aller 2017 Forbes Travel Guide Sterneempfänger zusehen, klicken Sie bitte hier (https://www.dropbox.com/sh/odixu5yoekv46mx/AADEslh5Pom9j5H0-WCdNwaua?dl=0).INFORMATIONEN ZU FORBES TRAVEL GUIDEForbes Travel Guide ist der Initiator desFünf-Sterne-Bewertungssystems und versorgt die Reiseindustrie seit1958 mit den umfassendsten Bewertungen sowie Rezensionen von Hotels,Restaurants und Spas. Forbes Travel Guide verfügt über ein Team vonsachkundigen Prüfern, die anonym Objekte anhand von 800 strengen undobjektiven Standards bewerten und so Verbrauchern die nötigenEinblicke bieten, um besser informierte Reise- undFreizeitentscheidungen zu treffen. Forbes Travel Guide ist derweltweit renommierteste Standard in der Luxusgastronomie. Bittebesuchen Sie für weitere Informationen zu Forbes Travel Guidehttp://www.forbestravelguide.com