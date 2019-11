"For Seasons" - Konzert macht Klimakrise hörbar

Hamburg (ots) - Konzert: Vivaldis "Vier Jahreszeiten", neu arrangiert von SimoneCandotto auf Basis eines Wetterdaten-Algorithmus | NDR Elbphilharmonie Orchester| Leitung: Alan Gilbert Sonnabend, 16. November, 17.30 Uhr | ElbphilharmonieHamburg Livestream: www.NDR.de/eo und über die NDR EO App. Das Video steht imAnschluss On Demand zur Verfügung.Die Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters präsentierenunter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert Vivaldis "Vier Jahreszeiten" ineiner bisher ungehörten Form. Ein Algorithmus, entwickelt auf der Grundlagehistorischer Wetterdaten, wurde automatisiert auf die Partitur angewendet undverändert eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik hörbar neu. Unterdem Titel "For Seasons" lässt Alan Gilbert Vivaldis dramatisch veränderte Musikam Sonnabend, 16. November, auf der Bühne der Hamburger Elbphilharmonieerklingen."For Seasons" ist eine ehrenamtliche Initiative von Musikerinnen und Musikerndes NDR Elbphilharmonie Orchesters sowie der Agentur Segmenta Communications.Hervorzuheben ist Simone Candotto, Solo-Posaunist des NDR ElbphilharmonieOrchesters, der das Arrangement übernommen hat. Den Algorithmus entwickelteKling Klang Klong. Weitere Partner sind Markenfilm Crossing und HamburgMarketing GmbH.Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters: "Mir liegt diesesProjekt sehr am Herzen. 'For Seasons' zeigen eindringlich die Folgen desKlimawandels und geben der aktuellen, brisanten Debatte eine emotionaleDimension. Man darf nicht mehr weghören."Der Algorithmus basiert auf wissenschaftlichen Daten von Forschungsinstituten,Umweltagenturen und Universitäten und wurde auf die Originalpartitur vonVivaldis "Vier Jahreszeiten" übertragen. Die Entwicklung des Klimas - diesteigende globale Temperatur, Häufigkeit von Wetter-Extremen - oder dasArtensterben von Vögeln und Insekten nehmen somit Einfluss auf die Partitur. Sozerfällt das harmonische Gefüge, Frühling und Sommer mischen sich, instrumentaleVogelstimmen verstummen. Das neue Abbild der "Vier Jahreszeiten", die "ForSeasons", ist nicht bequem und fällt aus der ursprünglichen musikalischenProportion und Balance.Die Musikerinnen und Musiker und Alan Gilbert nutzen die Kraft der Musik, um mitmusikalischen Mitteln auf die Auswirkungen des sich verändernden Klimasaufmerksam zu machen: Mit diesem Projekt wird die Klimakrise hörbar. "Ich denke,das wird das Stück ganz automatisch schaffen: nämlich Menschen zu berühren", soYuri Christiansen, Solo-Cellistin des NDR Elbphilharmonie Orchesters. "Fastjeder im Saal wird das Original kennen, aber schnell feststellen: Moment, dasklingt jetzt ganz anders, irgendwie verstörend. 'For Seasons' machen deutlich,dass nichts bleibt, wie es ist, wenn man nichts dafür tut."Für die Präsentation der "For Seasons" in der Elbphilharmonie am 16. Novemberstehen aus logistischen Gründen nur 1000 Tickets zur Verfügung. Alleninteressierten Medien werden Kontingente zur Verlosung angeboten, solange derVorrat reicht. Zudem werden Karten ab Dienstag, 12. November, 11.00 Uhr, überdie Website von forseasonsbydata.com und über ndr.de/eo verlost.Weitere Informationen unter www.forseasonsbydata.com sowie Facebook (ForSeasons), Instagram (forseasons_) und Twitter (@ForSeasons_).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell