Football for Friendship, das Sozialprogramm für Kinder von Gazprom International, erhält GUINNESS WORLD RECORDS®-Titel

Madrid (ots/PRNewswire) - Die siebte Ausgabe von Football forFriendship, das Sozialprogramm für Kinder von Gazprom International,wurde erfolgreich zu Ende gebracht. Die Abschlussveranstaltungen desProjekts, die mit der Unterstützung der FIFA, UEFA und nationalenFußballverbände bzw. -vereinigungen ausgerichtet wurden, fanden vom28. Mai bis 2. Juni im Rahmen des offiziellen Programms des UEFAChampions League-Finales statt. Die Football for Friendship WorldChampionship brachte dem Programm einen Titel als GUINNESS WORLDRECORDS® für die meisten Nationalitäten beim Fußballtraining ein.Über 800 Kinder und Erwachsene aus Europa, Asien, Afrika, Süd- undNordamerika trafen zusammen, um vor über 160 Journalisten derführenden nationalen sowie internationalen Medien an denAbschlussveranstaltungen teilzunehmen.Ehrengast der siebten Ausgabe dieser Veranstaltung war ViktorZubkov, Vorsitzender von Gazprom, und offizieller Vertreter der UEFAFoundation for Children war Cyril Pellevat. Die FußballlegendenRoberto Carlos, Marco Materazzi, Andrei Arshavin, Alexei Smertin,Dmitri Sychev und Anatoliy Timoshchuk, die UEFA-Botschafter CéliaSasic und Ricardo Carvalho sowie die Leiter von Fußballverbänden und-vereinigungen verschiedener Länder trafen hier zusammen, um mit denTeilnehmern von Football for Friendship ins Gespräch zu treten.Die siebte Ausgabe zeichnete sich zudem durch eineSonderveranstaltung aus: Im Rahmen der Qualifizierungsspiele fand am05/31/2019 ein Fußballtraining statt, das Sportler von 57Nationalitäten vereinte. Nach Abschluss des Trainings wurde ViktorZubkov, Vorstandsvorsitzender von Gazprom, das GUINNESS WORLDRECORDS®-Zertifikat überreicht.Am 1. Juni fand im Herzen von Madrid auf dem Plaza Mayor dieAbschlussveranstaltung des Programms statt: die Football forFriendship World Championship. Den ersten Platz und Siegertitel holtesich Team Racer aus Antigua mit jugendlichen Spielern ausBosnien-Herzegowina, Russland, Iran, Italien, Turkmenistan undAserbaidschan. Fußballlegende Roberto Carlos überreichte den Siegernden Pokal.Roberto Carlos, FIFA World Cup-Sieger und dreifacher Sieger derUEFA Champions League, kommentierte:"Football for Friendship ist ein absolut einzigartiges Programms,an dem Kinder aus aller Welt teilnehmen möchten. Das Projekt, dasdurch Sport humanitäre Zwecke verfolgt, hilft den jungen Teilnehmern,ihre Talente zu entwickeln, ihren eigenen Lebensweg zu verfolgen undzu aufgeweckten Führungspersönlichkeiten heranzuwachsen."Alle Teilnehmer der Abschlussveranstaltungen besuchten das UEFAChampions League 2019-Finale im Metropolitano-Stadion in Madrid.Foto:https://mma.prnewswire.com/media/896393/Awarding_ceremony.jpg Foto:https://mma.prnewswire.com/media/896394/V_Zubkov.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/837140/Gazprom_Football_for_Friendship_Logo.jpgOriginal-Content von: Gazprom Football for Friendship, übermittelt durch news aktuell