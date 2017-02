Foot Locker übertrifft die Erwartungen!

Liebe Leser,

Mit überraschend hohen Zuwächsen beim Umsatz und Ergebnis hat Foot Locker das 3. Quartal abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg der währungsbereinigte Umsatz um 5,4% auf 1,78 Mrd $. Auf vergleichbarer Fläche wuchsen die Umsätze um starke 4,7%. Auch beim Ergebnis konnte der Sportartikelhändler die Erwartungen übertreffen. Unterm Strich hat sich der Gewinn auf 157 Mio $ nahezu verdoppelt; der verwässerte Gewinn pro Aktie erhöhte sich aufgrund des laufenden Rückkaufprogramms sogar um 105% auf 1,17 $.

In den vergangenen Quartalen wurden durchgehend hervorragende Resultate erzielt

In den ersten 9 Monaten erwirtschaftete Foot Locker einen Umsatz in Höhe von 5,65 Mrd $ und übertraf damit das entsprechende Vorjahresniveau um 4,6%. Flächenbereinigt lag die Wachstumsrate bei 4%. Der CEO freute sich über Steigerungen in allen Märkten und Vertriebskanälen und sah in den aktuellen Zahlen einen Beleg für die Wirksamkeit seiner strategischen Initiativen. Der Einzelhändler hat in den vergangenen Quartalen durchgehend hervorragende Resultate erzielt. Offensichtlich konnte Foot Locker mit seinem Produktsortiment die Wünsche der Kunden erfüllen.

Im 3. Quartal eröffnete Foot Locker 21 neue Läden und renovierte oder verlegte 40 weitere, 28 wurden geschlossen. Ende Oktober verfügte der Konzern über 3.394 eigene Filialen in 23 Ländern. Dazu kamen 56 von Franchisepartnern geführte Shops, darunter 15 Läden des Konzepts Runners Point in Deutschland. Nach Umsätzen von zuletzt 7,41 Mrd $ will Foot Locker bis 2020 jährlich 10 Mrd $ umsetzen und die Umsatzrendite auf 8,5% steigern.

