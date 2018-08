Foot Locker: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Kurs der Aktie Foot Locker steht am 12.08.2018, 14:05 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 47,97 USD. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Einzelhandel" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Foot Locker auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Foot Locker-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 46,05 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (47,97 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +4,17 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (52,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Foot Locker-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Die Foot Locker-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Foot Locker mit einem Wert von 11,34 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,74 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Foot Locker-RSI ist mit einer Ausprägung von 44,4 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 69,13, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".