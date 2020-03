Foot Locker-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Nach einer leichten Erholungspause am Dienstag wurden die Märkte am Mittwoch wieder schwer erschüttert. Der Dow Jones verliert in der Spitze mehr als 9 Prozent und fällt unter die 20.000-Punkte-Marke. Und das, obwohl die US-Regierung am Dienstag ein riesiges Rettungspaket geschnürt hat, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Demnach ist geplant, 1 Billion US-Dollar in die Wirtschaft zu pumpen. Hiervon sollen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



