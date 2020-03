Foot Locker-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Die Märkte befanden sich in dieser Woche im Erholungsmodus. Nach den epochalen Kursgewinnen vom Dienstag folgte am Mittwoch ein nicht ganz so starker Anstieg. DAX und Dow Jones beendeten den Handel aber dennoch mit 1,79 bzw. 2,4 Prozent im Plus. Am Donnerstag tat sich der DAX zunächst schwer. Erst in den Nachmittagsstunden kehrten die Käufer an den Markt zurück und sorgten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung