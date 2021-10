Foot Locker-Aktie: Nike warnt vor Lieferkettenproblemen!

Verzögerungen in der Lieferkette könnten die Erträge von Foot Locker, Inc. (NYSE:FL) in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weiterhin gefährden, so BofA Securities.

Der Foot Locker-Analyst: Lorraine Hutchinson nahm die Coverage von Foot Locker mit einem Underperform-Rating und einem Kursziel von $45 wieder auf.

Obwohl die Bilanz des Unternehmens robust ist, mit einer geschätzten Nettoliquidität von 639 Millionen Dollar bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung