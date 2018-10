Die Foolishe Sicht: Warum die Rallye des S&P 500 auch nicht mehr das ist, was sie mal war

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Das dritte Quartal 2018 endete gerade und die amerikanischen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum eine sehr gute Rendite. Der breite S&P 500-Index erfreute Anleger mit der besten Performance seit fast fünf Jahren, kletterte um mehr als 7 % und erreichte dabei Rekordstände. Mehrere andere Benchmarks – darunter der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite – haben den Anlegern ebenfalls beeindruckende Gewinne beschert.

Doch so beeindruckend eine Rendite von 7 % in einem einzigen Quartal auch erscheinen mag, sie knackt kaum die Top 10, wenn man bedenkt, wie sich die Börse in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Nachfolgend findest du die besten Quartale des Berichtszeitraums, einschließlich derjenigen, die das dritte Quartal 2018 übertroffen haben.







Die Performance des S&P 500 im dritten Quartal sieht im Vergleich zur jüngeren Geschichte so gut aus, weil sich der Aktienmarkt in den letzten Jahren extrem brav verhalten hat. Für einen Großteil dieser Zeit gab es nur sehr geringe Marktvolatilität, wobei stetige Zuwächse nur sehr selten durch kleine Abschwünge unterbrochen wurden, die schnell dem vorherrschenden langfristigen Aufwärtstrend Platz machten.

Im Gegensatz dazu waren die Märkte nach der Finanzkrise in den Jahren 2008 und Anfang 2009 angespannt und die Indices deutlich volatiler. Der Markt machte nicht immer große Bewegungen, aber in 10 von 14 Quartalen von Ende 2008 bis Anfang 2012 beendete der Markt das Quartal entweder nach oben oder unten um 10 % oder mehr.

Die Anleger sollten auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass historisch gesehen normalere Volatilitätsniveaus wieder zu den Märkten zurückkehren. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Märkte fallen werden, aber es bedeutet, dass die Anleger wach und bereit sein müssen, um sich schnell an sich verändernde Bedingungen anpassen zu können. Bis dahin ist es wichtig, auch solide Quartale wie das gerade vergangene aus der richtigen Perspektive zu betrachten.

Angst vor einem Bärenmarkt? Die Börse ist seit neun Jahren im Aufwind. Kommt nun endlich die Baisse? In unserem brandneuen Bericht erfährst du, wie du dich darauf vorbereiten kannst. Denn wenn du erfolgreicher investieren möchtest, musst du wissen, wie du auch Baissezeiten gut überstehst. Für ein kostenloses Exemplar dieses neuen Berichts klicke einfach hier.



Dieser Artikel von Dan Caplinger erschien am 24.9.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.