Das Foolishe DAX-Dividendenduell: Beiersdorf vs. Deutsche Telekom

Showdown! Es wird mal wieder Zeit für ein Dividendenduell der etwas anderen Art: Vor einigen Wochen habe ich nämlich bereits damit begonnen, zwei gänzlich unterschiedliche Kandidaten aus dem DAX ins Rennen zu schicken – und diese Konzerne jeweils in einem spannenden Vergleich gegeneinander antreten lassen.

Heute ist es an der Zeit für eine weitere Episode. Auf dem Prüfstand dieses Mal: die beiden DAX-Konzerne Beiersdorf (WKN: 520000) und Deutsche Telekom (WKN: 555750).

Wieder einmal werden uns Fragen rund um die höhere Dividende, die bessere Konstanz, das rasantere Wachstum sowie die geringere Ausschüttungsquote beschäftigen. Mach dich daher bereit für ein spannendes Duell!

Die aktuelle Dividendenrendite

Den Anfang macht auch heute die aktuelle Dividendenrendite. Beiersdorf schüttete in diesem Jahr erneut eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 106,70 Euro entspricht dieser Wert momentan einer doch eher beschaulichen Dividendenrendite von 0,65 %. Ob die Deutsche Telekom hier mithalten kann?

Na, aber sicher! Die ehemalige Volksaktie Nummer eins hat in diesem Jahr nämlich unterm Strich eine Dividende in Höhe von ebenfalls 0,70 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet. Da sich das derzeitige Kursniveau hier jedoch auf lediglich 15,44 Euro beläuft, kommt die Deutsche Telekom derzeit auf eine Dividendenrendite von 4,53 %.

Mit einem großen Vorsprung geht dieser erste Punkt daher zunächst an die ehemalige Volksaktie. Aber mal sehen, wie sich beide Kontrahenten bei der Dividendenkonstanz sowie dem Wachstum schlagen.

Dividendenkonstanz und Dividendenwachstum

Für viele Einkommensinvestoren sind diese beiden Aspekte nämlich oftmals die wichtigeren Kriterien. Vor allem, sofern man langfristig von regelmäßigen und verlässlichen sowie möglicherweise moderat wachsenden Ausschüttungen profitieren möchte.

Beiersdorf kann hierbei zunächst mit keinem sonderlich starken Dividendenwachstum aufwarten. Dafür stimmt beim Nivea-Hersteller allerdings die Konstanz. Seit inzwischen zehn Jahren in Folge schüttet der Konzern nämlich bereits eine Dividende von 0,70 Euro aus. Abzüge gibt es hingegen beim Wachstum sowie dafür, dass das Unternehmen zuvor die Dividende von 0,90 Euro je Anteilsschein auf das aktuelle Niveau gesenkt hat.

Bei der Deutschen Telekom ist das Dividendenbild hingegen eher gemischt. Zwar konnte der Telekommunikationsriese innerhalb der vergangenen fünf Jahre die eigene Ausschüttung stets zumindest konstant halten sowie innerhalb dieses Zeitraumes von 0,50 Euro auf das aktuelle Niveau erhöhen. Zuvor senkte jedoch auch die Deutsche Telekom die eigene Ausschüttung von 0,70 auf 0,50 Euro, womit der Konzern derzeit lediglich dort ist, wo man bereits vor fünf Jahren gewesen ist.

Den Punkt für die höhere Konstanz würde ich daher in unserem heutigen Duell an Beiersdorf verteilen, den für das Wachstum an die Deutsche Telekom. Wobei letztlich beide Aktien hier ein eher gemischtes Bild abgegeben haben.

Das aktuelle Ausschüttungsverhältnis

Vor unserem letzten Punkt bleibt es daher bei einem leichten Vorsprung für die Deutsche Telekom. Aber schauen wir mal, ob Beiersdorf beim aktuellen Ausschüttungsverhältnis vielleicht ein wenig Boden wieder gutmachen kann.

Der Nivea-Hersteller kam im vergangenen Geschäftsjahr 2018 jedenfalls auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,21 Euro. Die aktuelle Dividende in Höhe von 0,70 Euro macht derzeit daher lediglich einen Anteil von 21,8 % am Gewinn aus. Hier könnte daher unterm Strich noch viel Raum für künftiges Dividendenwachstum bestehen – auch wenn die Dividendenhistorie diesbezüglich nicht sonderlich viel Mut macht.

Die Deutsche Telekom kam im vergangenen Geschäftsjahr 2018 hingegen auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,46 Euro. Die aktuelle Dividendenhöhe sprengt daher zumindest gegenwärtig den Gewinnrahmen, weshalb dieser Punkt eindeutig an Beiersdorf geht.

Ein Gleichstand mit großem Aber!

Wie wir daher unterm Strich sehen können, einigen sich unserer heutigen Kontrahenten auf einen Gleichstand. Die Deutsche Telekom kommt gegenwärtig auf die höhere Dividendenrendite und konnte innerhalb der vergangenen Jahre zumindest ein Dividendenwachstum vorweisen.

Die Beiersdorf-Dividende war in den vergangenen Jahren hingegen sehr konstant und benötigt lediglich einen kleinen Anteil am Gewinn für die aktuelle Dividende, was die mickrige Dividendenrendite zumindest recht nachhaltig werden lässt.

Beide Dividendenkontrahenten überzeugen allerdings meines Erachtens zumindest aus Dividendensicht nicht besonders. Allein im DAX existieren da durchaus solidere und spannendere Werte.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019